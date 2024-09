Det råder full forvirring om hva som vil skje i Stavanger-politikken fremover, og det mest sentrale spørsmålet er «Hvem skal være byens ordfører?».

Svaret på dette enkle spørsmålet er på ingen måte opplagt. For politikerne må følge loven, og den åpner for at nåværende ordfører Sissel Knutsen Hegdal kan bli sittende, selv om flertallet i bystyret ikke vil ha henne.

Basert på svar fra politisk sekretariat i Stavanger, har vi listet opp seks ulike scenarioer som omhandler ordfører-spørsmålet i Stavanger.

Hun leverer søknad om fritak fra vervet

Sissel Knutsen Hegdal må levere en søknad til bystyret om fritak fra vervet, dersom hun ønsker å trekke seg som ordfører.

Per nå har hun ikke gjort det.

En søknad om fritak må leveres senest to uker før et bystyremøte. Neste bystyremøte i Stavanger er 14. oktober. Hun må dermed levere en søknad om fritak innen 30. september, dersom det skal behandles på det møtet.

Det er bystyret som må godkjenne denne søknaden. Når det er gjort må de velge en ny ordfører.

Det er flertallet i bystyret som avgjør hvem som overtar.

Det kan velges en ordfører fra et annet parti, hvis flertallet i bystyret ønsker det.

Hun leverer ikke fritak fra verv, og blir sittende som ordfører uten parti

Dersom Sissel Knutsen Hegdal ikke ønsker å trekke seg, kan hun bli sittende som ordfører.

Personen som blir valgt som ordfører blir valgt for hele perioden.

Hun kan dermed bli sittende selv om hun ikke lenger er medlem av Høyre. Hun trenger heller ikke ha støtte fra de andre politiske partiene.

Hun blir sittende som ordfører, men kommunepolitikerne vil kaste henne

– Det er veldig strenge vilkår i loven for å gjøre det, sier Vatnaland.

Ifølge Lovdata kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til å ivareta vervet.

– Det står i notene til lovene at uskikket er et strengt kriterium. Forholdet må være kvalifisert klanderverdig. Et eksempel er at en ordfører er dement og ikke selv evner å vurdere sin egen situasjon. I tillegg må årsaken være en vedvarende situasjon og ikke en enkel hendelse, sier Vatnaland.

90 prosent av bystyremedlemmene må stemme for et slikt forslag.

Det er også forskjell på det å bli fratatt et verv og suspensjon. Suspensjon gjelder for eksempel om en ordfører er tiltalt eller siktet i en sak, og midlertidig må fratre fra vervet mens etterforskning pågår.

Politiet går videre med etterforskning

En ordfører kan bli suspendert dersom hen er siktet eller tiltalt for enkelte straffbare forhold. Eller er tiltalt for noe som kan gi over 3 år i fengsel.

Det er foreløpig ikke startet etterforskning av Sissel Knutsen Hegdal. Om det skulle bli aktuelt vil hun bli etterforsket for underslag, der straffen er bot eller fengsel i inntil 2 år. Underslag er heller ikke blant de straffbare forholdene som er nevnt i loven.

Hun kan dermed bli sittende som ordfører selv om politiet starter etterforsking, slik saken står nå.

Hun melder seg inn i et annet parti

Det er personen Sissel Knutsen Hegdal som er valgt som ordfører. Selv om hun melder seg inn i et annet parti, vil hun fremdeles kunne sitte som ordfører.

Det blir dannet et nytt flertall i bystyret

Sissel Knutsen Hegdal kan fremdeles bli sittende som ordfører, selv om det blir dannet et nytt flertall i bystyret.

Først når hun har søkt og fått innvilget fritak fra vervet, kan bystyret velge en ny.

Alternativt må bystyret fatte et vedtak om at hun må fratas vervet, men det er som nevnt strenge vilkår som må oppfylles for at dette skal skje.

Mener ordfører-vernet er for sterkt

Det er med andre ord mye som skal til for at en ordfører må gå når kommunen er styrt etter det som blir kalt formannskapsmodellen. Statsviter ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad, mener at eksempelet fra Stavanger viser at ordfører-vernet er for sterkt.

– Dersom det er en leder som reelt sett ikke har tillit, er det ikke bra for organisasjonen. Og når det er et så sterkt vern mangler en redskap for å gjøre det en bør gjøre i en slik situasjon, sier statsviteren.

Han viser også til andre kommuner der dette tidligere også har vært aktuelle problemstillinger, som Skien og Vågå.

– Samtidig skal det ikke være lett å kast en ordfører. Hovedtanken om at vernet er ganske sterkt når en er valgt bør bestå. Men her blir det for sterkt. Kommuneloven kan virke ufullstendig på dette området, sier Tuastad.