Sissel Knutsen Hegdal går av som ordfører i Stavanger. Årsaken er misbruk av partimidler til privat forbruk under valgkampen 2023, skriver Stavanger Aftenblad (ekstern lenke).

Det forteller hun til avisa i et lengre intervju i hennes private hjem onsdag.

Høyre bekrefter avgangen i en pressemelding.

– Jeg ser jeg har gjort en feil, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Anbefaler anmeldelse

Høyre sentralt har anbefalt Stavanger Høyre å politianmelde ordføreren.

– Det gjør vi ikke, svarer gruppeleder Hilde Karlsen til avisa.

Hun sier det er et enstemmig gruppestyre som synes det er helt uaktuelt å politianmelde henne.

Det handler om bruk av partimidler til privat bruk da hun var ordførerkandidat i fjor.

Dette skal ha dukket opp i en intern gjennomgang av regnskapet for 2023 som ble gjort i vår.

Saken omhandler følgende transaksjoner: 16. januar 2023: Netthandel med Klarna. Feil bruk av bystyregruppens kort ved fire anledninger samme dag. Totalt 8813 kr. 18. februar 2023: Kjøp av flybillett fra Stavanger til Alicante. Begrunnelse for kjøpet var Sissel Knutsen Hegdal måtte kjøpe ny billett i forbindelse med at Erna Solberg skulle besøke Stavanger. Reiseregningen mangler dokumentasjon som dokumenterer at ny flybillett kjøpt med bystyregruppens betalingskort kompenserer for et privat utlegg til opprinnelig reise. Totalt 4901 kr. 21. april 2023: Flybillett til Oslo uten dokumentasjon på jobbrelatert avtale i Oslo. Totalt 3479 kr. 04. mai 2023: Uttak av kontanter uten dokumentasjon. Totalt 5000 kr. 13. juni 2023: Bystyregruppens kort ble brukt til å betale for en gave til et partimedlem, samtidig som det hadde foregått en pengeinnsamling via Spleis til den samme gaven. Totalt 3900 kr. 26.-27. september 2023: Billetter til Utopia og kjøp av åtte festivalpass. Fem av festivalpassene var til Høyre-politikere med følge og var godkjent, men øvrige tre festivalpass til familiemedlemmer var det ikke. Beløp som tilbakebetales totalt 11.996 kr. 09. september 2023: Middag med familien på Restaurant Vaar som en avslutning på valgkampen. Totalt 7500 kr. 13. september 2023: Middag på Restaurant Harry Pepper på valgdagen med ektefelle og et vennepar. Totalt 4000 kr. 18. september 2023: Kjøp av flybillett fra Oslo til Stavanger til en person uten formell tilknytning til Høyre. Totalt 1559 kr. Alle beløp er tilbakebetalt. Totalt er det snakk om 51.148 kroner. Kilde: Pressemelding fra Høyre

Knutsen Hegdal varslet i går gruppestyret i Stavanger Høyre om at hun ønsker å gå av som ordfører i Stavanger, et verv hun har hatt siden oktober 2023, kommer det fram i pressemeldingen.

Knutsen Hegdal er sykmeldt, og kan derfor ikke uttale seg.

Solberg: – Klok beslutning

– Dette er en veldig trist og veldig alvorlig sak. Jeg tar Sissel Knutsen Hegdals avgjørelse til etterretning, og synes det virker som en klok beslutning å gå av, slik jeg kjenner denne saken, sier Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

Hun takker den tidligere ordføreren for den politiske innsatsen og håper Knutsen Hegdal har gode folk rundt seg.

– Jeg håper Stavanger Høyre nå får ro og at de finner en ny ordførerkandidat. Stavanger er en fantastisk by og kommune, som trenger god Høyre-politikk også i fortsettelsen, sier Solberg.

Brukte betalingskort tilknyttet bystyregruppen

Gjennom en internkontroll kom det fram at et betalingskort knyttet til bystyregruppens konto, var blitt brukt til å betale for utgifter som ikke skulle vært belastet bystyregruppen.

Dette har skjedd ved minst ni anledninger i perioden januar til september 2023.

Det aktuelle kortet ble disponert av Knutsen Hegdal, som i denne perioden var Høyres gruppeleder i Stavanger bystyre.

Saken dreier seg altså om forhold som fant sted før hun ble valgt til ordfører.

Transaksjonene omhandler flere tilfeller av netthandel, flybilletter til steder uten at jobbrelaterte formål kan dokumenteres, en flybillett til et familiemedlem, festivalbilletter og private middager på restauranter i Stavanger.

Flere Høyre-topper har vært i Stavanger og deltatt i møter om saken.

– Dette er en alvorlig og uheldig sak vi gjerne skulle vært foruten. Høyres hovedorganisasjon tar Sissel Knutsen Hegdals egen beslutning til orientering, sier Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug.

– Et alvorlig tillitsbrudd

– Det er en overraskende sak også fordi det har vært avdekka i Høyre internt i stillhet. Det kom brått på at hun må trekke seg, og omfanget av dette, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.

Nehru Sand sier videre at saken er såpass alvorlig at partiet ikke med en gang kan utelukke at det er snakk om økonomisk kriminalitet, og at det trolig er derfor de har anbefalt politiet å se nærmere på det.

– Det er et alvorlig tillitsbrudd å ta penger fra partikassa og ikke forstå grensene for hva som er hennes egne personlige valg og utgifter, og hva som tilhører partiet, sier Nehru Sand og fortsetter:

– I en posisjon som ordfører er hun avhengig av tilliten og avhengig av at partiet kan stole på henne. Når hun ikke klarer å gjøre de vurderingene riktig er det ikke forenlig med tilliten en ordfører skal ha både i eget parti og i et bystyre.

Han avslutter med å si at det er vanskelig å si om det er Sissel Knutsen Hegdal som selv har tatt valget om gå av, eller om det er andre som har presset henne til å fratre som ordfører.

– Jeg synes det er voksent

Tormod Wilson Losnedal er gruppeleder i kommunestyret for Stavanger Høyre. Han er ute med pappapermisjon, og har ikke anledning til å kommentere saken

Hilde Karlsen er fungerende gruppeleder. Hun sier det er utrolig trist at Knutsen Hegdal tok beslutningen om å gå av.

– Men vi har stor forståelse for at hun ikke vil stå i det trykket. Hun har tatt beslutningen selv.

Karlsen sier kommunestyret ønsket at hun skulle stå i det.

– Men vi må respektere avgjørelsen. Det handler om tilliten til politikerne, sier hun.

Sissel Knutsen Hegdal har tilbakebetalt i alt 51.148 kroner til Stavanger Høyres bystyregruppe.

– Jeg synes det er voksent av Knutsen Hegdal å ta den beslutningen hun har tatt, og er samtidig helt enig i at det måtte bli slik. Hun har tatt avgjørelsen selv og tar ansvar, sier Karlsen.

Høyre-politiker i Stavanger, Cille Ihle, sier Knutsen Hegdal har vært en god ordfører for byen.

– Gruppestyret har visst om det en stund, at det skulle undersøkes nærmere. Tiden vil vise om det er et rett valg å gå av, men slik det blir fremstilt i dag er det slik det må bli.

Ordfører i under ett år

I oktober i fjor ble Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre offisielt valgt som ny ordfører i Stavanger.

Hun overtok for Kari Nessa Nordtun (Ap) som nå er kunnskapsminister.

Høyre dannet flertall sammen med Frp, Venstre og KrF. Henrik Helleland fra KrF er varaordfører.

De borgerlige hadde knappest mulig flertall, med 34 av 67 representanter i kommunestyret.

Vil finne ny ordfører

Stavanger Høyre vil starte en intern prosess for å finne en ny ordførerkandidat blant Høyres øvrige medlemmer av bystyret. Det vil bli avholdt et gruppemøte i Stavanger Høyre onsdag kveld.

John Peter Hernes i Stavanger Høyre sier dette er trist for partiet.

– Henrik Halleland fungerer nå som ordfører, sier han.

– Dette er et sjokk å høre. Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si, sier Halleland overfor Stavanger Aftenblad.

Han rykker opp som ordfører ettersom Sissel Knutsen Hegdal er sykmeldt.

Mette Vabø (V) er medlem i Stavanger bystyre. Hun skal i et møte med de andre partiene for å diskutere saken.

– Dette kom som et sjokk på meg, og jeg synes det er kjempetrist at Sissel velger å trekke seg. Hun er en fantastisk god ordfører og en veldig god kollega.

Mener fratredelsen er en god grunn

Professor emeritus Jan Fridtjof Bernt sier det er regler for om ordførere kan selv velge å trekke seg.

– Begrunnelsen må være at det er belastende å fortsette som ordfører.

Han sier det er kommunestyret som må vurdere om det er en god nok grunn eller ikke.

– Jeg tror dette er en situasjon hvor kommunestyret sannsynligvis vil akseptere hennes begrunnelse og at hun synes det er ubehagelig.