Det er streik.

Fredag ble ikke partene enige. Dette har ført til at 2300 nye medlemmer i fagforeningene Unio og Akademikerne nå er ute i streik.

Totalt er det snakk om 3500.

Lær mer om streiken i boksen under:

NRK forklarer Streiken kort fortalt Streiken kort fortalt Hvem streiker? Akademikerne og Unio Stat har tatt ut flere tusen medlemmer i streik. De er to av fire hovedorganisasjoner i Norge og organiserer personer med høyere utdanning. Streiken kort fortalt Hvorfor streiker de? Staten vil ha en felles tariffavtale for de fire hovedorganisasjonene Unio Stat, Akademikerne, LO Stat og YS Stat. Unio Stat og Akademikerne vil forsette å ha egen tariffavtale for sine medlemmer. Streiken kort fortalt Hvorfor egen avtale? Akademikerne og Unio vil beholde muligheten til å forhandle lønn lokalt på de enkelte arbeidsplassene. De mener en felles avtale med alle fire hovedorganisasjoner vil gi dårligere lønnsutvikling for personer med høyere utdanning . Streiken kort fortalt Hvem blir tatt ut i streik? Det er statlige ansatte med høyere utdanning som har blitt tatt ut i streik, og det kan bli flere. Det betyr blant annet ansatte i universiteter, direktorater, departementer, statlige tilsyn, Nav, Sametinget og politiet. Forrige kort Neste kort

Går hardt utover politiet

952 av dem som er ute i streik jobber i politiet.

Og 116 av disse igjen jobber i Sør-Vest politidistrikt. Her er det snakk om 10 prosent av alle de ansatte i distriktet.

Her streiker politiet Ekspander/minimer faktaboks Unio: Finnmark politidistrikt (10)

Trøndelag politidistrikt (26)

Vest politidistrikt (106)

Sør-Vest politidistrikt (116)

Sør-Øst politidistrikt (90)

Øst politidistrikt (68)

Oslo politidistrikt (82)

Økokrim (10)

Kripos (10) Akademikerne: Oslo politidistrikt: (276)

Kripos: (158) Totalt: 952

– Folk vil merke det. Samtidig er de streikende opptatt av at dette ikke skal gå ut over liv og helse, sier streikeleder i Unio Sør-Vest, Erlend Ravndal Bjørnestad.

Streikeleder Erlend Ravndal Bjørnestad gjør klart til oppstartsmøte for de streikende i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Passtrøbbel og færre kontroller

Konsekvensene sier han vil bli mindre trafikkovervåking og færre kontroller ute på veiene.

– Det vil også være redusert etterforskningskapasitet på mange av saksfeltene våre, sier Bjørnestad.

Fra oppstartsmøtet til streikende politifolk i Stavanger. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Flere steder i landet tror han det vil bli passproblemer.

– Det er ting som ikke vil bli prioritert. Det vil også bli problemer noen steder på å for eksempel få seg pass, sier han.

Også båttjenesten vil bli rammet. Det vil si at politibåtene får mindre tid på sjøen.

Det vil bli færre kontroller til sjøs og til lands når politiet streiker. Foto: NRK

Derfor streiker politiet

Unio og Akademikerne inngikk for to år siden en tariffavtale med staten, som var bra for statsansatte med høyere utdanning.

– Politiet streiker fordi staten har valgt å ta vekk den tariffavtalen som vi i Unio har hatt i to år, sier han.

Lokallagsleder i Sør-Vest politidistrikt, Per Anders Røsjorde og streikeleder i Unio Sør-Vest Erlend Ravndal Bjørnestad. I politidistriktet tas det ut 116 i streik. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Streikelederen påpeker at staten allerede har rekrutteringsproblemer.

– Når statsansatte flykter til privat sektor på grunn av lav lønn så er det et problem. Med den nye tariffavtalen har vi hatt mulighet til å vri dette i riktig retning, sier han.

Kent Robert Lundemo er lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Trondheim.

– Her er streikeviljen veldig stor. Nå skal vi gå i byen og vise at vi er i streik, sier han.

Også i Trondheim sier han streiken vil berøre tredjepart.

– Her må man være forberedt på at det blir saksbehandlingstid, og da spesielt knyttet til pass. Det går også utover det forebyggende arbeidet og etteretningen, sier Lundemo.

Streiken kan påvirke eksamen for studenter. – Det er veldig synd om det skal bli utsatt.

Hva tenker du om at politiet går ut i streik? Bruk kommentarfeltet under:

Hei!

Velkommen til dialog hos NRK. Siden du er pålogget andre NRK-tjenester så slipper du å logge inn på nytt her, men vi trenger ditt samtykke på våre brukervilkår for dialog på nett