Ønskjer å greie ut tre sporval

Fylkesutvalet meiner at BaneNor skal greie ut tre forskjellige sporval for dobbeltsporet på Jæren. Fleirtalet vil også at stasjonane Klepp og Øksnevadporten skal bestå, og at utbygginga ikkje må hindre at Ålgårdbanen kan koplast på i framtida.