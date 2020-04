Oljelagre er snart fulle

Eksperter anslår at det hver dag produseres et 20-talls millioner oljefat mer enn det som etterspørres. Nå er frykten å gå tom for lagringsplass. – Oljemarkedet er i en vanskelig situasjon, sier Bjørnar Tonhaugen, analysesjef i Rystad Energy.