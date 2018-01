– Jeg sover veldig lite. Jeg har smerter i kroppen ... Akkurat som tannverk.

Bjarne Kjell Kapstad (63) fra Stavanger opplever svikt i nærhukommelse, konsentrasjonsevne, svimmelhet og tretthet. Siden han ble ufør for 20 år siden, har sykdomsbildet bare forverret seg.

– Svimmel er jeg hver dag.

På jobb ble han eksponert for løsemidler og kjemikalier. I 20 år var Kapstad kranmekaniker på Ekofisk i Nordsjøen. Så sa det stopp.

– Det å bli ufør som 44-åring er et slag i trynet. Ingen hadde bruk for meg, forteller Kapstad.

To frem, ett tilbake

NRK møtte Kapstad i leiligheten på Hundvåg i Stavanger. Rundt seg hadde han dem som betyr mest.

– Jeg har vært veldig heldig. Jeg har hatt kone, datter, barnebarn og svigersønn som har støttet meg.

I 1973 ble Ekofisktanken fraktet ut til Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

For det har vært en lang kamp.

– Hele veien! Det har vært to skritt frem og ett tilbake. Det gjelder å ha jernvilje og ikke gi seg.

I 15 år har 63-åringen kjempet for å få yrkesskadeerstatning.

Mandag morgen møtte han opp utenfor Stavanger tingrett.

– Det handler om å oppnå rettferdighet, få en kompensasjon og bekreftelsen på at jeg er løsemiddelskadet, sier Kapstad på vei inn i rettssalen.

Millionkrav

Det er nå den virkelige kampen starter.

Tre dager har tingretten satt av til å behandle Kapstads søksmål mot forsikringsselskapet Tryg.

Bjarne Kjell Kapstad og advokat Svein Drangeid i rettssal 1 i Stavanger tingrett. Kapstad krever 8,5 millioner kroner i erstatning. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han krever 8,5 millioner kroner i erstatning av forsikringsselskapet.

– Jeg kan prøve å legge det bak meg om jeg vinner. I tillegg håper jeg saken kan skape presedens for alle mine arbeidskamerater, som ikke har fått erstatning. Mange har gått bort, men flere har kone og barn som kan få rettferdighet og erstatning, sier Kapstad.

Tidligere sjef i vitneboksen

Rolf Wiborg arbeidet i Phillips Petroleum Norge, som nå heter ConocoPhillips, i en årrekke, og var blant annet viseadministrerende direktør.

– Vi visste egentlig ingenting. Alle visste at noen av stoffene vi brukte hadde kjemikalier i seg, men ikke på det farenivået. Det viste heller ikke merkingen av dem, forteller han.

– Alle viste at noen av stoffene vi brukte hadde kjemikalier i seg, men en ikke det farenivået som det har vist seg i ettertid, forteller Rolf Wiborg. Foto: NITO

Tirsdag skal Wiborg sette seg i vitneboksen i rettssal 1 i Stavanger tingrett. Han stiller spørsmål ved at forsikringsselskapet nekter å betale ut erstatning.

– Det var jo grunnen til at selskapet inngikk disse forsikringene.

– Vil skape presedens

Den tidligere oljesjefen er klar på at utfallet av Kapstads søksmål vil få betydning.

– Det vil bety veldig mye om Kapstad vinner frem.

I 15 år har 63 år gamle Bjarne Kjell Kapstad kjempet for yrkesskadeerstatning. Foto: NRK

Det er han ikke alene om. Tidligere Ekofisk-arbeider Jan Terje Biktjørn fikk kroniske hud- og giftskader av jobben. I dag er han nestleder i AFL Offshore, en underavdeling i Arbeidsmiljøskaddes landsforening.

– Det vil være viktig om Kapstad vinner frem. Jeg snakker med flere som sitter på gjerdet og følger med, sier Biktjørn.

Han mener saken kan skape presedens for eksponering fra olje og gass og kjemikalier, som godkjent grunnlag for yrkesskade.

– Vi har en liste med totalt 88 personer som egentlig gjorde krav på yrkesskade fra symptomene de har. Det kan fort bli høye summer om de får det de burde hatt.

Også leder i AFL Offshore, Dagfinn Wiik, mener utfallet av saken vil skape presedens for andre.

– Det er helt klart, sier han, som selv ble alvorlig kreftsyk i Nordsjøen.

I 20 år arbeidet Bjarne Kjell Kapstad på Ekofisk i Nordsjøen. Foto: Kjetil Alsvik

Ber om frifinnelse

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør i ConocoPhillips, Stig Kvendseth, som uttaler følgende:

– Dette er en pågående rettssak mellom saksøker og vårt yrkesskadeforsikringsselskap, og vi har ingen ytterligere kommentar.

Prosessfullmektig i Tryg, Jo Gjennestad, i retten mandag. Tryg har reist påstand om frifinnelse. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tryg mener at Kapstad sine plager med svimmelhet og balanse skyldes MCS, altså at han er kjemisk intoleranse og ikke løsemiddelskadet. De mener MCS ikke kan gi grunnlag for yrkesskadeerstatning.

– Derfor har selskapet avslått erstatningskravet fra saksøker, uttaler prosessfullmektig i Tryg, Jo Gjennestad.

– Hvorfor?

– Når en ser på de medisinske vurderingene samlet, vurderer Tryg at det ikke er grunnlag for kravet om yrkesskadeerstatning. Dette er saksøker uenig i, og derfor skal retten nå avgjøre om han er berettiget til utbetaling eller ikke, svarer han.