13. november 2020. Ole Johannes Landsnes sjekker innboksen. Han har fått en e-post fra det han tror er Posten. De ber om 27 kroner og 27 øre for levering av en pakke. 58-åringen venter tilfeldigvis en viktig pakke fra Posten i disse dager, og følger instruksene i meldingen. Han legger inn informasjon om bankkortet og betaler.

– Jeg var ikke i tvil. Det virket helt troverdig, sier Ole Johannes Landsnes.

Her er utskrift av e-posten Landsnes mottok. Foto: Mats Haugland / NRK

Da rogalendingen sjekket kontoen noen dager senere, oppdaget han at han var trukket tre beløp på til sammen rundt 15.000 kroner.

– Da jeg fant ut at jeg var svindlet, ble jeg forbanna. Jeg bannet og steikte. Jeg ble helt matt, egentlig. Vi må prøve å stoppe disse svindlerne på en måte, sier Landsnes fortvilet.

Utbredt problem

Landsnes forteller at bare på fergen han er kaptein på, har fire av seks kolleger mottatt lignende e-poster.

At svindelforsøkene er mange, bekrefter Posten overfor NRK.

– Dessverre sendes det ut millioner av denne typen e-poster, som utnytter kjente merkevarer nordmenn flest har et forhold til, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Kenneth Tjønndal Pettersen er pressesjef i Posten Norge. Foto: Posten

Han forteller at det så langt i år har vært en økning i netthandel på over 40 prosent, og at svindelforsøkene øker i takt med dette.

Pettersen har en klar beskjed til folk som får lignende e-poster som Landsnes gjorde.

– Posten sender aldri ut denne typen e-poster, derfor skal man være veldig varsom, sier han.

– Hva gjør dere for å få bukt med svindelproblemet?

– Dessverre er det veldig lite Posten kan gjøre når noen andre misbruker vår merkevare. Det vi kan gjøre, er å veilede kundene våre og gi dem tips og råd, sier Pettersen.

Julen er høysesong

Svindelforsøkene skjer oftest på e-post eller SMS. Meldingene inneholder en lenke, hvor du ofte blir videresendt for å betale et beløp.

Klikker du på den lenken, kommer du inn på en side som ligner selskapets ekte side, men som er falsk. Legger du inn informasjonen som bes om her, kan svindlerne stjele penger fra kontoen din.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i SpareBank 1 SR-Bank. Han forteller at de har mottatt hundrevis av henvendelser om pakkesvindel. Foto: JARL ANDERS RUSET HJELLE

Thor-Christian Haugland er konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i SpareBank 1 SR-Bank. Han forteller at julen er høysesong for pakkesvindel.

– Nå er det mange pakker i omløp og folk handler mye på nett. Svindlerne utnytter sesongene vi er inne i, de går ut bredt og gambler på at du har en pakke underveis, forteller han.

Her er flere eksempler på svindelforsøk på e-post. Foto: Skjermdump, Politiet

Politiet henla saken

Tidligere denne uken anmeldte Landsnes forholdet til Politiet. Dokumenter NRK har fått tilgang til, viser at Politiet henla saken allerede dagen etter.

– Det er ressurskrevende etterforskning, for det er svært ofte utenlandske aktører, sier Kaare André Ødegaard, fagansvarlig i Nettpatruljen i Politiet.

Kaare André Ødegaard, fagansvarlig i Nettpatruljen i Politiet. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Budskapet fra Politiet er klinkende klart: Vær forsiktig med hvor du legger inn kort- og bankopplysninger.

Tips for å unngå postsvindel: Ekspandér faktaboks Her er noen tips fra politioverbetjent Ødegaard for å unngå postsvindel: Tenk kritisk om alle e-poste/SMSer du mottar som vil ha deg til å betale for noe.

Se om URL-adressen samsvarer med siden den utgir seg for å være. Det kan ofte være forskjeller.

Språket er gjerne oversatt gjennom oversettelsesprogrammer. Det kan derfor være lurt å se etter språklige feil, merkelige formuleringer, gjentakelser av ord og lignende.

Sjekk om de tilbyr «kontakt oss» i meldinger. Står dette på engelsk eller det er oppgitt utenlandske adresser eller telefonnumre, er dette grunn til å stusse. Det samme gjelder om det ikke tilbys en form for kontaktinformasjon.

Advarer andre

Landsnes forteller at grunnen til at han nå forteller sin historie, er at han håper at andre skal unngå å gå i den samme fella som han gjorde.

– Mitt råd er at folk må være kritiske. Julen er en god tid for svindlerne, det er masse postpakker og noen er kanskje ekstra stresset i denne perioden. Folk må tenke seg om flere ganger, selv om det ser troverdig ut, sier han og legger oppgitt til:

– Selv om jeg var kritisk, bet jeg på. Akkurat som en stor fisk.