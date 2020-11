Du har kanskje hørt det før? Vær forsiktig med hvor du legger inn bankopplysninger.

De siste to ukene er det registrert en rekke svindelforsøk fra noen som utgir seg å komme fra Posten, Elkjøp, DNB eller Sparebank 1.

Meldingen eller e-posten inneholder en lenke. Klikker man på den, kommer man inn på en side som ligner på selskapets ekte side, men som er falsk.

Legger du inn informasjon der, kan svindlerne stjele penger fra kontoene dine.

SIER DE SER EN ØKNING: Tone Mesna, kommunikasjonssjef Sparebank1. Foto: www.gudim.no

– Disse svindelforsøkene har vart noen uker. Det startet med e-poster, men det har den siste tiden kommet flere SMS-er. Det har vært mye av dette nå i det siste, disse svindlene kommer i bølger, sier kommunikasjonssjef Tone Mesna i Sparebank1.

På fire dager i oktober fikk banken snaue 300 henvendelser om svindel der Sparebank 1-navnet var brukt.

Tilfeldige ofre

Hittil har det virket som det er helt tilfeldige som får meldinger og e-poster. Dermed kan meldingen utgi seg for å komme fra en bank du ikke er kunde i.

– Jeg kan bare svare for vår bank, men hos oss er det heldigvis ikke noen som er blitt svindlet, så det kan se ut som folk har er blitt oppmerksomme på dette.

Bankens tips for å unngå å bli svindlet: Ekspandér faktaboks Aldri oppgi kontoinformasjon, bankID-koder eller passord via mail eller telefon, uansett hvem som ber om det – enten det er bank, familie, venner eller andre.

Ha i bakhodet at banken din aldri vil be deg om å oppgi koder og passord via e-post, SMS eller telefon. Får du en slik forespørsel, er det sannsynligvis en svindler.

Aldri still kontoen din til disposisjon for overføringer fra ukjente.

Ikke svar på e-posten eller ring telefonnummeret som er oppgitt i eposten, hvis du tror det er et svindelforsøk. Klikk ikke på en mistenkelig lenke i en epost for å se hvor den leder.

Har du en dårlig magefølelse eller oppdager at du er utsatt for svindel? Ta kontakt med banken din umiddelbart! Jo kortere tid det tar før banken får beskjed, jo raskere kan de agere og stoppe transaksjonen.

Snakk med andre, spesielt eldre, om metodene svindlerne bruker. En av de mest effektive måtene vi kan bekjempe denne type kriminalitet på, er å spre informasjon.

Sjekk avsenders e-postadresse opp mot tidligere e-poster du har fått fra banken. Er du i tvil om e-posten kommer fra banken din, bør du kontakte bankens kundesenter før du klikker på eventuelle lenker.

Sørg for å bytte passord på e-post, Facebook, Instagram mv. regelmessig, og unngå å ha samme passord flere steder. Kilde: Sparebank1

– Får dere stoppet dette?

– Vi får stoppet nettadressene, men personene bak er det vanskeligere å få stanset. De endrer URL-en (nettadressen) etter hvert som vi stanser dem. De er kjempelure, så det er en vanskelig jobb å få stanset personene som står bak. Men vi har et svindelteam som jobber for fullt med dette.

– Hva er rådet til dem som får disse meldingene?

– Man må absolutt ikke oppgi noen opplysninger, vi anbefaler at man ikke klikker inn på lenken i det hele tatt, sier Mesna.

Hun tror mange bare sletter e-posten eller SMS-en fordi de forstår at den er falsk. Men banken ønsker tips for å få stoppet de falske nettadressene.

– Vi vil gjerne at de som får meldingene sier ifra til oss eller den banken svindlerne utgir seg å være fra. Da får vi stanset nettsidene. Vi er avhengige av tips om dette, sier Mesna.

Dersom du har vært uheldig og gitt svindlerne informasjon, må du sperre kortet ditt umiddelbart og kontakte banken.

Ber aldri om dette

Det aller viktigste rådet for å avverge denne og mange andre typer svindel er: Oppgi aldri personlige passord, PIN-koder eller annen BankID-informasjon, uansett hvem det er som spør.

– Banken din vil aldri be deg om dette på telefon eller e-post. Ikke engang under dekket «vi har oppdaget svindel, og du må oppgi kode». Du skal ikke dele BankID-informasjonen din med noen, verken banken din, ektefelle, barn eller andre, sier Ole Jørgen Eiterå, sikkerhetssjef i Sparebank 1 i en pressemelding.

ADVARER: DNB advarte i midten av oktober mot denne meldingen som mange hadde mottatt. Foto: DNB

Posten og DNB varsler om lignende meldinger

3. november meldte DNB om at mange var blitt lurt av en melding som tilsynelatende kom fra Posten.

«Se opp for svindel på SMS eller e-post fra «Posten» Banken får nå mange reklamasjoner fra kunder som er blitt lurt til å klikke seg inn på en lenke i SMS eller e-post som ser ut til å være fra Posten. Det er det ikke. Dette er forsøk på svindel. Kundene blir lurt til å tro at de skal betale en liten sum for manglende porto, men blir i realiteten belastet for større beløp. De godkjenner med BankID og har som regel en pakke de venter på eller er i dialog med noen om en forsendelse».

– Jeg vil si det er et jevnt trykk, og det er gjerne kjente merkevarer som blir utnyttet, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge.

17. oktober varslet DNB om e-poster og SMS-er som ligner på meldingene som utnyttet Sparebank1

«OBS! I dag er det noen som prøver å lure mange av dere ved å sende denne mailen. I tillegg har det gått ut flere SMS med samme ordlyd og med 915 04800 som visningsnummer. Dette er ikke fra oss, så ikke trykk på lenken!» skrev DNB på Facebook.