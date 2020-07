– Jaktflåtten kommer fra Asia, men på grunn av klimaendringene beveger den seg nordover, sier professor Snorre Stuen ved Veterinærhøgskolen i Sandnes.

Klimaendringene fører til et varmere og fuktigere vær i nord, og det liker flåtten. Han tror økende temperaturer vil føre med seg flere nye flåttarter med andre smittestoffer.

– En av de er Hyalomma-flåtten, eller jaktflåtten som er påvist på trekkfugl både i Norge og Sverige, sier Stuen

Han har jobbet med flått og flåttbårne sykdommer i over 30 år.

I Nederland og Tyskland er jaktflåtten observert på flere dyrearter.

Jakter på deg

Vanligvis biter flåtten tak i byttet dersom det tilfeldigvis er i nærheten, mens denne flåtten venter, for deretter å springe etter byttet.

– Denne flåttypen er i stand til å jakte på byttet i mer enn ti minutter, sier Stuen som kjenner til et tilfelle der en mann ble jaktet på i 15 minutter på en distanse over 500 meter.

Professor Snorre Stuen med en jaktende flått: Amblyomma flått fra Sør-Afrika. Foto: Privat

Som andre flåtter går den etter lukt, varme og CO₂. Den er litt større og har andre fargesjatteringer enn andre flåttyper, og er alltid i bevegelse.

– Den er mer aggressiv, og er hele tiden på jakt etter blod, sier Stuen.

Han har selv holdt en slik type i hånden.

– Jeg måtte holde den fast i det ene beinet, slik at den ikke sprang vekk, sier han.

Bærer av Hemoragisk krimfeber

Stuen sier at jaktflåtten bærer med seg et virus som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Som alle flåtter er også denne blodsugende, og da kan virus overføres til offeret.

– Denne flåtten kan være bærer av blant annet Hemoragisk krimfeber – Crimean – Congo Haemorrhagic Fever. Til forskjell hos dyr, kan den gi alvorlige sykdom hos mennesker, sier Stuen.

Jaktflåtten er den eneste flåttypen som er bærer av dette viruset.

Avdelingsleder ved Folkehelseinstituttet Preben Ottesen sier at Hemoragisk krimfeber er en blodfebersykdom.

– Det er en alvorlig sykdom, og har høy dødelighet, sier Ottesen, der symptomene kan være feber, muskelsmerter, hodepine, oppkast, diaré og blødning i huden.

Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer er det utbrudd enkelte steder i verden, hovedsakelig i Sentral-Asia og Afrika, men også i Europa.

– Vi vet at Hellas og Spania har hatt tilfeller av sykdommen, sier Yvonne Kerlefsen, biolog og rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer, som påpeker at det ikke finnes vaksine mot sykdommen.

I dag er flått den mest alvorlige smittebæreren i Nord-Europa. Den sprer bakteriesykdommen borreliose og virussykdommen skogflåttencefalitt.

Jaktflåtten Hyalomma marginatum er dobbelt så stor som denne (vist på bilde). Den er funnet på trekkfugler i Norge. Foto: NRK

Omtrent 300 nordmenn får årlig borreliose, mens 6–14 personer rammes årlig av skogflåttencefalitt, viser tall fra Miljødirektoratet.

Påvist hos dyr

Det er foreløpig ikke funnet flåttbærere av Hemoragisk krimfeber i Nord-Europa.

– Men man har funnet jaktflåtten på hester i Tyskland, sier Stuen.

I 2018 ble det for første gang i Tyskland registrert Hyalomma-flått som hadde overlevd vinteren.