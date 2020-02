Ny gjennomgang av kostnader

Leiar av styringsgruppa for Nord-Jæren, Bjørne Grimsrud, foreslår ny gjennomgang av alle prosjekt, for å få kontroll over kostnadane. Det gjeld både bussvegen og motorvegprosjekta. Inntektene er nå rekna ut til å vera to milliardar mindre enn før.