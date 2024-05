– Ein tommelfingerregel er at dei doblar seg på ti år. Da kan pengane vekse ganske fort når du startar med sparinga tidleg, seier Maren Stangeland Oftedal.

Ho er produktsjef i Sparebank 1 SR-Bank. Hennar aller beste tips til konfirmantane er å spare pengane.

Banken estimerer at det er til saman 2 milliardar kroner som går i gåver til norske konfirmantar.

Talet baserer seg på det foreldre, besteforeldre og andre familiemedlemmer oppgir at dei gir i gåve. Resultatet blir mellom 35.000 og 40.000 kroner til kvar konfirmant.

Gonger du det med 50.000, som er talet på konfirmantar i 2024, får du rundt 2 milliardar kroner.

– Dei unge er noko uerfarne med fondssparing, så for mange vil nok innskot og BSU blir opplevd som tryggast. Men for dei som er villige til å ta risiko og toler at kapitalen svingar i verdi, vil historisk sett fondssparing gi best avkastning.

Maren Stangeland Oftedal, produktsjef i Sparebank 1 SR-Bank, opplever at unge kundar er meir opptatte av sparing enn før. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Det kan altså lønne seg å ha is i magen når det gjeld kva du skal gjere med pengane du får til den store dagen.

– Unge kundar er meir opptatte av sparing enn før. I tillegg ser vi at dei plasserer forholdsvis meir i fond og pensjonssparing enn dei gjorde tidlegare, seier Oftedal.

David Rosland Aanensen (14) høyrer på ekspertane. Han har tenkt å spare i fond.

Aanensen skal bruke litt av pengane på noko han har lyst på. Resten skal han spare. – Eg trur eg skal spare dei. Legge noko inn i fond. Eg er litt usikker, seier han. Magnus Priésner (14) ønsker å bruke pengane på lett motorsykkel og spare det som er igjen. – Eg skal ikkje bruke alt med ein gong, det hadde vore litt idiotisk, seier han. Liselotte Bø Stokka (14) skal derimot spare alt. – Eg tippar eg set pengane på vanleg sparekonto. Vi snakkar litt om det i vennegjengen, dei fleste sparer dei. Malena Bratland-Scheie (15) sparer i BSU og skal sette noko av konfirmasjonspengane i fond. – Eg tenker å spare dei til eg blir vaksen. Førarkort, bil, bustad og sånne ting.

– Foreldre bør sette føringar

Oftedal meiner ein bør styre forventningane til unge mot det vil komme situasjonar seinare i livet der pengar på bok vil komme svært godt med.

– Studietid, kjøp av bustad, møblar og bil for eksempel. Nokon ønsker også å reise for å oppleve verda. For å gjere ei lang historie kort er det mykje ein kan få glede av å bruke pengane på seinare i livet.

Forbrukarøkonom Derya Incedursun i Nordea er einig med Oftedal i at foreldre kan og bør sette føringar for kva unge bruker pengar på.

Ho kjem også med sine råd til unge som nå gjerne for første gong i livet får ein større sum pengar.

Derya Incedursun i Nordea meiner foreldre bør legge føringar på pengane ungdom får til konfirmasjon. Foto: Øystein Løwer

Korleis du burde spare kjem an på kva du ønsker å bruke pengane på.

– Skal dei sparast til eit førarkort om tre år, kan det vere lurt å tenke ein sparekonto med uttaksavgrensingar. Da kan ein få god innskotsrente. Er det meir ein fem år til pengane skal brukast, for eksempel til bustad, kan ein spare i fond.

Det kan vere rentefond, kombinasjonsfond eller aksjefond, seier ho.

Unge snakkar meir om sparing og investering nå enn dei gjorde før, meiner Incedursun.

– Det ser vi på sosiale medium, for eksempel om aksjemarknaden. Unge ned i konfirmasjonsalder begynner å snakke om det, så det er nok meir merksemd om det nå.