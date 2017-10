Norsk sau til Afghanistan

Store mengder norsk sauekjøtt er eksportert til Afghanistan, skriv Nationen. Ekstraordinære priskutt finansiert med bondebetalt omsetningsavgift har bidratt til at eksporten av kjøtt frå sauer og lam er den største på over 10 år. Ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nær ein firedel av eksporten, har gått til verdas fattigaste land, skriv avisa.