– Salgsdugnadene bidrar til et kjøpspress. Privatøkonomien blir for mange mer og mer krevende, sier Kristine Njærheim Jøntvedt, daglig leder i Ålgård HK.

Ålgård Håndballklubb har i den siste tiden vært en av 13 pilotklubber i arbeidet med den nye appen Støtte. Målet med appen er å redusere dugnadssalget.

Når du handler i butikken, kan du bidra til klubben din.

Inne i appen velger du selv et beløp, som blir trukket etter handelen. Beløpet går rett til idrettslaget du selv har valgt inne på appen.

Det vil også være mulig å se hva klubben vil bruke pengene på.

Jøntvedt har forståelse for at ikke alle har råd til å gi to kroner hver gang de handler. Men de som har råd til det, kan være med på å dra lasset for de som trenger det mest.

– Appen kan være med på å bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Man er anonym som giver. Ingen kan se hvor mye eller hvor lite du har bidratt med, sier Jøntvedt.

Kristine Njærheim Jøntvedt og Robert Gya inne i Ålgårdhallen. Foto: Jonas Tronsen / NRK

Flere bein å stå på

Markedssjef i Ålgård HK Robert Gya mener derimot at ordet «dugnad» aldri må forsvinne. Han forteller at organisasjoner som Ålgård HK må ha slike ordninger uansett.

– Alt må ikke handle om å tjene mest mulig penger, konstaterer Gya.

For det er økonomiske utfordringer i norsk idrett.

Tall fra NIF viser at 50 prosent av alle klubber i Norge gikk med underskudd i 2022.

I fjor måtte blant annet fotballklubben Brodd opprette Spleis for å kunne delta på Dana Cup.

– Det er tøft å drive med idrett i Norge. Spesielt i denne økonomiske tiden vi lever i, forteller Mathias Stene, styremedlem i Støtte AS.

Klubber som Ålgård HK er avhengige av dugnadssalg for å kunne drifte klubben. Men det må ikke ta overhånd.

Jøntvedt og Gya tror at Støtte AS har sett dette, og kommet opp med appen for å minske presset.

– Med flere inntektskilder kan vi holde hodet over vann. Dermed kan vi sikre at barn og unge holder seg aktive. Det er det som er vår kjernevirksomhet, forteller Nærheim i Ålgård HK.

Gjengen på Innovation Dock i Sandnes. fra venstre, Ole bird, Christine Skaar, Mohammed Ghasempour, Jørgen Rangnes, Mathias Stene. Eskil Rangnes er ikke til stede. Foto: Jonas Tronsen / NRK

2 millioner brukere

Ifølge daglig leder i Støtte AS Jørgen Rangnes, er målet med appen at du skal kunne gi så lite at du ikke merker det der og da, men i det lange løp.

Når mange medlemmer i en klubb gjør det, blir det en veldig god og gjentakende inntektskilde.

Mathias Stene kan avsløre at 8000 idrettsklubber skal få muligheten til å bruke appen. Det tilsier opp mot 2 millioner brukere.

– På denne måten blir terskelen til å være med å bidra mye lavere. Man slipper blant annet å fylle bilen med sokker og dopapir, sier Stene.

Bør teknologien ta over dugnadssalget? Ja, jeg er så lei av sokker og dopapir😪 Nei, det gode gamle er best🏆 Vis resultat

Da kan blant annet lag i Nord-Norge slippe å lodde ut dater og pante flasker for å redde laget.

Samarbeid med NIF

Rangnes & co. presenterte appen i en tidlig fase til Norges idrettsforbund (NIF). Allerede da ønsket NIF å være med på laget. Dermed fikk Støtte AS en døråpner til idretten.

Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering hos Norges idrettsforbund. Foto: Privat

Leder for modernisering og digitalisering i NIF, Pål Kristen Rønnevik, sier at de har stor tro på at helheten av konseptet vil bidra til mer penger til norsk idrett.

Rønnevik mener Støtte AS er mer opptatt av bidragene, enn at de selv skal tjene penger.

– De lever og ånder for idretten, sier Rønnevik stolt.

Som alt annet, har også kostnadsnivået i idrettsverden økt.

– Det er viktig for oss at det er en frivillighet rundt appen, og at man ikke har fokus på hvem som bidrar med hva. Men at fokuset ligger på bidraget totalt sett, forteller Rønnevik.

Kristine Njærheim Jøntvedt viser frem klubbens formål inne på Støtte. Foto: Jonas Tronsen / NRK

– Kjempestort potensial

Stene kan avsløre at de allerede har fått forespørsler fra utenfor idretten. Frivillige organisasjoner har allerede tatt kontakt, blant dem er Kreftforeningen og Røde Kors.

Appen lanseres for fullt i februar. App-gründerne er forberedt på at det kan ta tid før det tar ordentlig av.

– Vi gleder oss, sier gjengen.