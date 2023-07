– Jeg gleder meg. Det kommer til å være veldig kjekt å være der med alle vennene mine og bare spille fotball.

– Bare fotball. Ingen flørting?

– Nei, jeg fokuserer på fotballen og ikke jenter, konstaterer Karl Emanuel Tischler (13) før han smeller ballen i mål på Midjord Stadion i Stavanger.

Karl Emanuel Tischler (i blått) spiller fotball sammen med venner på Brodd sin sommerskole. Han gleder seg til Dana Cup. Men det blir betydelig mye dyrere i år.

For mange barn og unge er årets store fotballturnering like rundt hjørnet.

24. juli starter Dana Cup i Hjørring, som hvert år får besøk av hundrevis av norske lag som kjemper om seier i A- og B-sluttspill.

Men i år blir det dyrere.

Dana Cup har, som de fleste andre, sett seg nødt til å skru opp prisene i årets turnering. Samtidig er den norske kronen betydelig svakere enn den danske.

For idrettslaget Brodd i Stavanger har det blitt langt tøffere enn de hadde sett for seg.

Daglig leder i Brodd FK, Kyrre Sandven, håper noen kan komme opp med den ultimate ordningen som sørger for at alle barn kan drive med fritidsaktivitet, uavhengig av inntekt. Foto: Håkon Jonassen Norheim / NRK

300.000 kroner for lite

De trodde først de hadde full kontroll, men for noen måneder siden fikk de seg en overraskelse da de fikk hele kostnadsbildet.

– Slik som det ser ut nå har vi en underdekning på mellom 250.000 og 300.000 kroner, sier daglig leder i klubben, Kyrre Sandven.

Klubben har god likviditet, ifølge Sandven, men de ser seg nødt til å sette i gang noen strakstiltak i år for å ikke få altfor stor underdekning.

Derfor har de blant annet opprettet en Spleis.

786 norske fotballag deltar på danske Dana Cup i Hjørring i år. Det er ny rekord. Her fra 2022. Foto: Jess Mejdahl Madsen / Dana Cup

– Vi har opprettet den for å se om det er noen som har lyst til å bidra med en hundrelapp eller mer. Det er helt anonymt. Det vi ikke ønsker å gjøre er å sende en ekstraregning til de som allerede har meldt seg på, sier Sandven.

180 barn og unge fra Brodd FK reiser til Dana Cup i slutten av juli. For det må hver deltaker betale 5000 kroner i egenandel.

Men flere av lagene har hatt dugnader, slik at de ivrigste har fått egenandelen ned i rundt 3000 kroner per person.

– Det er fremdeles mye penger, men samtidig på et nivå de fleste klarer å få til.

Det er mye fotballglede på den danske store turneringen. Foto: Jess Mejdahl Madsen / Dana Cup

15–20 prosent sliter med å betale

Samtidig sier Sandven at det er mellom 15 og 20 prosent har utfordringer med å betale denne egenandelen. Disse får hjelp til å søke støtte, eller kan få velferdsmidler fra klubben.

– Det er ingen som ikke skal dra til Dana Cup fordi de ikke har råd, sier han.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai syns det er trist at mange familier nå er i en situasjon hvor de sliter med å betale for at barn og unge skal få delta i idrett.

– Det er en forferdelig situasjon at familier må velge mellom å betale mat, strøm og lån kontra det å gi barn fantastiske minner for livet og et godt grunnlag for å klare seg videre, sier hun.

Hun håper politikerne tar grep.

– Jeg håper politikerne ser verdien av samfunnsansvaret vi i idretten tar med og blir med og sikrer at barn og unge fortsatt kan delta i idretten sin, sier hun.

Zaineb Al-Samarai håper at politikerne kan være med å bidra til at flere barn og unge får råd til å være med i idretten. Foto: Geir Olsen / NTB

Vurderer andre turneringer

Mot alle, eller i alle fall mange odds, har Ålgård FK i Rogaland rekordantall i antall påmeldte til cup i Danmark i år.

Daglig leder Asbjørn Jøntvedt forklarer at de satte en egenandel på 5600 kroner i februar. Siden har 100 danske kroner gått fra 140 til 160 norske.

– Dette er ikke akkurat en gullgruve for klubben. Det er ikke liv laga i lengden, sier han.

De arrangerte til og med et lotteri som skulle kunne senke egenandelen for spillerne som skulle til Danmark.

– Men pengene vi fikk inn der, ble spist opp av den danske krona, sier han.

Han innrømmer at om den norske krona fortsetter å svekke seg, så vil de bli nødt til å se om de heller skal være med på turneringer i Norge fremover.

Spiller stod og gråt

Kyrre Sandven i Brodd har erfaringer med hvor viktig Dana Cup er for et barn eller en ungdom.

Ålgård FK spiller denne uken i Cup No. 1 i Frederikshavn i Danmark. Foto: Kjell Ove Sivertsen

Han husker godt da han var på Dana Cup i 2019 med 13-åringer. Et av lagene hadde ikke særlig store sportslige forventninger, men opplevde å slå et tysk lag i B-sluttspillet i tillegg til å vinne en straffesparkkonkurranse.

– Jeg husker ennå at en av spillerne stod og hulkegrein på banen. Jeg spurte om det hadde skjedd noe. Han svarte at han bare var så glad. En slik turnering legger til rette for minner for livet, sier Sandven.

Han syns det er synd at det er så dyrt å reise på cup.

– Den som kommer opp med den ultimate ordningen som sørger for at alle barn uavhengig av inntekt kan drive med fritidsaktivitet, skal få en tommel opp fra meg altså, sier han.