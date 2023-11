– Vi står på trappene til en sirkulær revolusjon, og målet er intet mindre enn å få slutt på bruk-og-kast-samfunnet, sier Sondre Selbæk.

Sammen med Andreas Solbakken har han utviklet appen Tings.

I Tings kan man legge inn kvitteringen på alt man kjøper. Så vil appen automatisk finne masse informasjon om tingen og blant annet holde styr på garantier og vedlikeholdsbehov.

– På overflaten er Tings en personlig assistent i lomma, som holder orden på alle tingene du eier, hjelper deg å fikse ting som er ødelagt, og selge det du ikke lenger bruker, sier Sondre Selbæk.

Han sier mange ikke aner hva de har i garasjen eller på loftet og at appen skal gjøre det lettere å holde oversikt.

Tings jobber kontinuerlig med nye investorer for å fortsette å utvikle Appen som skal bidra til at ingen kaster brukbare ting. Foto: Alexander Nordby / NRK

Alle må tjene på det

De to gründerne fra Lillehammer startet selskapet sitt i februar i fjor og er nå etablert i Oslo med 10 ansatte.

Til nå er det nesten 10.000 som har tatt i bruk appen og 100.000 ting ligger allerede lagret der.

Appen er gratis, men bedrifter og butikkjeder betaler for å være medlemmer, for å gjennom det gi kundene sine bedre service.

– Vi vil at det skal bli like enkelt å ta vare på ting som å kjøpe nytt. For at det skal skje, så tror vi at alle må tjene på at ting varer, ikke bare oss forbrukere, men også de som lager og selger tingen, sier Sondre Selbæk.

Frykter ikke mindre salg

Sportsbutikken Anton Sport i Oslo er blant dem som har hoppet på.

– Det er et veldig spennende konsept. Vi er en sportskjede som ønsker å være litt frampå og tenkte det kunne være lurt for kundene som handler hos oss, at vi også er opptatt av reisen til varen etter at den er kjøpt, sier butikksjef Stefan von der Lippe.

Anton Sport har kjøpt medlemskap i Appen. De tror det vil være bra for både dem og kundene. Foto: Alexander Nordby / NRK

Sportsbutikksjefen er ikke redd for at de skal miste salg ved at kundene beholder det de kjøper lenger enn før.

– Vi tror heller det gir en mulighet til å være ærlig med kunden. Og jeg tror det med å selge ting man kanskje ikke bruker lenger kan komme oss til nytte ved at de kommer og kjøper en ny vare hos oss, sier han.

Det kommer også opp tilleggsprodukter og butikken kan tilby vedlikehold og reparasjoner gjennom appen.

Klipper i stykker jakker

Gründerne håper å løse problemet med at vi sløser for mye og kaster for mye.

De har latt seg sjokkere over hvordan flere butikker håndterer reklamasjoner. I stedet for å ta plagget inn til reparasjon, ber de kundene klippe i stykker f.eks. en dyr jakke, for å få en ny.

– Vi mener alle som lager eller selger produktet har et ansvar for å unngå at brukbare ting havner i søpla, sier Sondre Selbæk.

Nå kommer også EU-direktivet «Right to Repair». Det kan bety et veiskille for bruk-og-kast-samfunnet.

Gründerne fra Lillehammer vil sette den globale standarden for sirkulær handel i fremtiden. Foto: Alexander Nordby / NRK

Tror på suksess

Espen Andersen på Handelshøgskolen BI har stor tro på forretningsideen til Selbæk og Solbakken.

Samtidig sier han at det er en balanseøvelse å skulle gi tjenester til både de som kjøper og de som selger i samme produkt.

– Verdien ligger i at, det at vi holder orden på tingene våre har verdi for de bedriftene som er opptatt av at vi skal ta vare på tingene våre, sier Andersen.

Han er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap ved BI i Oslo og har litt kjennskap til Selbæk og Solbakken fra før.

Espen Andersen ved BI i Oslo, har stor tro på forretningsideen. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Jeg er ikke i tvil om at de løser et problem. Og jeg er ikke i tvil om at de tilbyr verdi både for kunden og de bedriftene som vil benytte tjenestene. Og så er det 150 ting som kan gå galt når man starter en bedrift som dette her, sier Andersen.

Selbæk og Solbakken har satt seg høye mål.

– Vi er små nå, men planen er å være den globale standarden for sirkulær handel i fremtiden, sier Sondre.