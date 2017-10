Onsdag foretok Statnett en intern befaring av sin første designmast. Den står likeverd parkeringsplassen til det kjente turistmålet Kjerag i Rogaland.

Masten blir den første og eneste i sitt slag i Norge.

– Personlig synes jeg den er veldig stilig, og gir området en ekstra dimensjon. Jeg tror dette blir en hyppig fotografert attraksjon, sier Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H).

Den litt spesielle strømmasten er et resultat av gode ideer som kom inn i forbindelse med en høringsprosess Statnett gjennomførte før de skulle bygge en ny strømledning mellom Lysebotn og Tonstad.

– Det var en god idé å sette masten her. Dette er et viktig sted for turistnæringen, sier konsernsjef i Statnett, Auke Lont.

Konsernsjef Auke Lont og konserndirektør bygg og anlegg Elisabeth Vike Vardheim i Statnett åpnet designmasten under onsdagens markering. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Et unntak

Den nye strømledningen er en del av en stor oppgradering av ledningsnettet i Sør-Norge. Utbyggingsprosjektet skal stå ferdig i 2021, men Statnett har ikke noen planer om å sette opp flere designmaster.

– Dette er et unntak. Det har vært et krevende arbeid å sette opp masten, sier Lont.

– Grunnen til oppgraderingen av ledningsnettet har en sammenheng mellom et gammelt ledningsnett og liten kapasitet, legger han til.

Foreslått av kommunen

Statnett har tidligere lekt med tanken om å sette opp en designmast, men det ble ikke en realitet før Forsand kommune foreslo å gjøre det i deres kommune. Saken har også vært oppe til politisk behandling i kommunestyret.

Den nye designmasten kan ses på flere kilometer avstand. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er veldig kjekt at Statnett velger å satse på noe så spesielt i vår kommune. Masten blir et bevis på hvordan industri og natur fungerer sammen, mener Forsand-ordfører Dagestad.

Den nye designmasten ruver høyt i landskapet og kan sees fra bunnen av Lysebotn. Konsernsjefen i Statnett er fornøyd med resultatet.

– Masten glir godt inn i landskapet. Det blir nok ikke den største turistattraksjonen i området, men føyer seg inn som en god nummer to bak Kjerag, sier Lont.

Masten vil bli helt ferdig neste år.