Nekter å ha drept kona: Skal gi sin versjon i retten

– Han nekter straffskyld, og han vil forklare seg i retten om hva han mener skjedde denne dagen, sier advokat Asbjørn Stokkeland til NRK.

Stokkeland ønsker ikke å komme nærmere inn på klientens forklaring før rettssaken starter i Dalane tingrett mandag.

– Det er satt av to dager til tiltaltes forklaring. Han kommer til å gi en omfattende redegjørelse, sier Stokkeland.

Fra Sudan

Påtalemyndigheten mener at 29-åringen drepte sin gravide kone i en leilighet i Fjellveien i Egersund 18. september i fjor.

Begge var opprinnelig fra Sudan. Kvinnen hadde kort tid i forveien kommet til Norge, mens mannen hadde bodd her i tre år.

SKULLE REISE: Politiet mener det er påfallende at den tiltalte hadde en ferdigpakket koffert stående i garasjen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha blitt kraftig slått mot hodet, og dødd av omfattende hodeskader.

Deretter skal 29-åringen ha helt bensin eller tennvæske over kroppen hennes og utover i kjøkkenet og stuen. Kvinnen fikk store brannskader, og leiligheten ble også ødelagt.

NRK kjenner til at politiet fant mannens koffert ferdig pakket i garasjen etter brannen. I kofferten var også mannens pass.

På bakgrunn av dette er politiets teori at mannen hadde planlagt å reise fra landet etter å ha drept sin fire år yngre kone.

Nabo hørte et smell

Politiet mener også at brannforløpet tyder på at brannen var påsatt. De hevder at mannens politiforklaringer like etter drapet var påfallende.

En nabo NRK snakket med forklarte at han hørte et høyt smell i forkant av brannen, og at den nå drapstiltalte mannen gikk fortumlet ute på gårdsplassen, mens kona fremdeles var i leiligheten.

Rettssaken er berammet til 16 dager, og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund må kunne føre bevis for at det utvilsomt var 29-åringen som drepte kvinnen.

AKTOR: Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund sier at tekniske beviser vil stå sentralt i rettssaken. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi mener at den tiltalte har påført henne hodeskadene med vold, og vi mener også at brannen er påtent av ham, sier Budal.

Var gravid

Statsadvokaten sier at tekniske og elektroniske spor vil stå sentral i saken, sammen med sakkyndige vurderinger. Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på dette før rettssaken starter.

– Hva mener dere drapsmotivet skal ha vært?

– Det ønsker jeg ikke å komme inn på nå.

– Har kvinnens graviditet vært et tema i avhørene av den tiltalte?

– Jeg kan bekrefte at graviditeten vil bli et tema i saken, men på hvilken måte vil jeg ikke komme nærmere inn på før rettssaken, sier Budal.

29-åringen har i avhør hevdet at både konas hodeskader og brannen var ulykkestilfeller.