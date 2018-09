– Det er foreløpig uklart hva som har skjedd. Politiet etterforsker saken for fullt for å få klarhet i omstendighetene rundt dødsfallet og hendelsesforløpet. Siktede vil om kort tid bli avhørt av politiet, opplyser politiet i en pressemelding rett etter klokka 08.00 tirsdag morgen.

Brann i kjellerleilighet

Klokken 22.07 mandag rykket alle nødetatene ut etter en melding om sterk røykutvikling fra en kjeller i Egersund. Ved ankomst var det full fyr i huset. Brannen ble raskt slukket.

– Klokka 22.43 ble en person funnet omkommet inne i huset, en kvinne. Vi antar at det var en beboer, men vi har ikke identiteten hennes. Vi har foreløpig ikke årsak, sa operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt til NTB mandag kveld.

Naboer: – Hørte et stort smell

Flere vitner er avhørt i saken, og kriminalteknikere jobber på stedet. Politiet har også bedt Kripos om teknisk bistand. Avdøde vil bli obdusert.

Naboer forteller til NRK at de hørte et stort smell like før brannen ble observert.

Ifølge Aftenbladet var ekteparet som bodde i kjellerleiligheten opprinnelig fra Sudan. Det er usikkert om det bodde flere på adressen, men det skal ikke ha vært flere i huset da brannen startet.

Naboer i boligfeltet forteller at huset er en utleiebolig. Nå er store deler av eiendommen sprerret av. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser.