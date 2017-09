Nei til Høgsfjord-ferge

Rådmannen i Stavanger sier nei til kommersiell fergedrift over Høgsfjorden etter at Ryfast er åpnet. Fortsatt ferjedrift vil være et brudd på forutsetningene for finansieringen, mener rådmannen, som frykter høyere bompengesatser, skriver Aftenbladet.