Nav snur – gir støtte til barneseng likevel

– Jeg synes det er veldig fint å ha en klarhet i saken og at jeg nå kan senke skuldrene, sier Tonje Larsen.

Hun og samboer Morten Grønbech venter barn senere i høst. Larsen har muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) og sitter derfor i rullestol.

Paret har søkt om en spesialbygd barneseng for at Larsen skal få ha kontakt med barnet når det ligger i sengen.

På torsdag fortalte NRK at de vordende foreldrene hadde fått avslag på barnesengen fra Nav, fordi barnet ikke var født ennå.

Nav begrunnet avslaget med at regelverket sier de ikke kan gi støtte til et behov før behovet oppstår.

Etter at NRK publiserte saken har Larsen fått beskjed av Nav om at hun får barnesengen likevel.

Slik ser barnesengen ut. Den vil gjøre det mulig for Tonje Larsen å ha nærkontakt med babyen, selv om hun sitter i rullestol. Foto: Hjelpemiddeldatabasen / Nav

– Kommunikasjonen burde ha vært bedre

Hun forteller at det er leit å måtte gå til media for å få det man har behov for.

– Nav burde få klarhet i retningslinjene sine slik at vi funksjonshemmede foreldre ikke opplever mer diskriminering og urettferdig behandling enn vi ellers gjør, sier hun, og fortsetter:

– Det kan ikke være slik at bosted har så stor betydning for om du får hjelp eller ikke. Men Morten og jeg er i hvert fall veldig glade for at saken har løst seg!

Nav tar selvkritikk på kommunikasjonen med paret. Men påpeker at planen fra deres side hele tiden har vært at de skal få seng, og at den ble bestilt første uken i september.

– Kommunikasjonen fra oss til Tonje og Morten burde ha vært bedre, og vi kunne ha løst dialogen på en mer fleksibel måte. At vi iverksatte bestillingen av barnesengen selv om søknaden ble avslått, ble ikke kommunisert til paret. De fikk derfor en unødig bekymring, sier Morten Auglend, avdelingsdirektør ved Nav hjelpemiddelsentral i Rogaland til NRK.

Auglend forklarer at når den nye sengen er kommet inn, vil sengen sendes til Tonje og Morten.

Ingen feil

Nav er imidlertid klare på at det ikke har skjedd en feil.

– Vi kan ikke utplassere slike hjelpemidler før behovet er der. At sengen ble bestilt tidlig, er fordi vi vet at det kan ta 5–7 uker fra søknad til sengen leveres. Vi bestilte den derfor slik at den står klar på lager når barnet kommer og raskt kan utleveres, sier Auglend.

Barnesengen det er snakk om er en spesialbygd barneseng til 80.000 kroner. Den er tilrettelagt foreldre i rullestol, og ligger i Nav sin hjelpemiddel database.

Hva er spinal muskelatrofi? Ekspandér faktaboks En muskelsykdom som kommer av genfeil.

Sykdommen gjør at kroppen gradvis blir svakere, fordi musklene mister kreftene sine.

Mellom 1 og 9 personer per 100.000 innbyggere har SMA på verdensbasis.

I Norge lever det omtrent 50 mennesker under 18 år med SMA.

Spinraza er en av verdens dyreste medisiner med en pris på 3 millioner kroner i året per pasient. Denne medisinen gjenoppbygger musklene og bremser ned sykdommen. Kilder: Foreningen for muskelsyke og helsenorge.no.

Endte godt til slutt

For Tonje Larsen betyr den ferske avgjørelsen om barnesengen mye.

– Nå vil de siste bitene falle på plass. Det blir så mye lettere å fokusere på å glede seg istedenfor å bekymre seg, sier hun.