Narkodømt 40-åring

En 40 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til fengsel i to år og to måneder for å ha forsøkt videresolgt til sammen 1,5 kilo amfetamin. Politiet beslagla i november 2015 et halvt kilo amfetamin hos 40 åringen. I juli 2016 fant politiet nesten ett kilo amfetamin hos mannen. Ett år og sju måneder av straffen er gjort betinget med en prøvetid på tre år. Betingelsen er at han gjennomfører et rehabiliteringsprogram i prøvetiden.