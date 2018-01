Nå skal BUP gjennomgå omstridt behandling

– Jentas pålitelighet er ødelagt.

Ellen Wessel er ekspert på avhør og vitnepsykologi ved Politihøgskolen. Hun var partsoppnevnt sakkyndig i lagmannsretten i Stavanger.

Hun forteller NRK det hun fortalte juryen og tilhørerne i retten.

– BUP har rotet sånn at man umulig kan si hva jenta har opplevd.

Wessel har i årevis skrevet om, forsket på og snakket om hvilke vitner som blir trodd og hvilke som ikke blir det.

– BUP har ikke dokumentert godt nok at denne leken er så spesiell at det kan være et bevis for hva jenta skal ha vært utsatt for. På basis av denne observasjonen av lek, dannes det en historie som benyttes i en videre behandling av jenta.

Wessel mener det er et veldig viktig forbehold BUP-behandlerne burde hatt med.

– Disse behandlerne har ikke åpnet opp for innledningsvis at det kan hende at det ikke har skjedd denne jenta noe.

Psykologen mener BUP tok utgangspunkt i dette fra starten av, og hele tiden var på jakt etter hva som kunne gi dem bevis. Så skulle hun vise det symbolsk gjennom leken.

– Behandler var til stede i retten, og påpekte jentas traumereaksjoner. Det er ingen reaksjoner i det hele tatt. Når behandler kommer til det verste punktet i historien, da rister jenta på hodet.

Wessel imiterer jenta. Hun rister på hodet og lager en grimase.

– Dette tolkes av behandler som at hun ikke vil gå inn på dette, og da spør jeg: Hvordan hadde du tolket det hvis jenta hadde sagt ja?

– Det er noe av det farligste du kan gjøre, i avhør, i intervjuer, og ikke minst i behandling. I tillegg har denne BUP-en sendt traumehistorier hjem med mor. Leser man journalene, ser en at disse har gitt jenta reaksjoner. Dette skjer etter disse historiene. Så blir disse reaksjonene tatt til inntekt for hva jenta skal ha opplevd. Det er internasjonalt kjent at man ikke tolker barns lek på denne måten. Siden Bjugn-saken.

Wessel ønsker nå at BUP skal granskes og går langt i sammenligne denne saken med Bjugn, en av det større skandalesakene i norsk rettshistorie.

– Det kan være lurt at noen går gjennom og gransker denne avdelingen. Om det er flere som har mottatt samme type behandling. Fordi det vil kunne få konsekvenser for flere barn. Jeg synes dette er veldig alvorlig.

Wessel reagerer også på kritikken hun får fra statsadvokaten og bistandsadvokaten om at hun har gått utover sitt kompetanseområde:

– Lagmannsretten var kjent med min fagkompetanse og erfaring. Lagdommerne stilte aldri spørsmål ved min faglige kompetanse som ble dokumentert i forkant av saken. Mitt mandat i denne saken var godkjent av retten og var todelt.

Slik så det ut:

«Det bes om at alle journaler og materiale i tilknytning til behandling av fornærmede som er utført av BUP Haugesund i forbindelse med anførte seksuelle overgrep gjennomgås, og at det foretas en faglig vurdering av om undersøkelsene og vurderingene er i henhold til faglig standard på fagfeltet. I vurderingen ber en om at det nærmere gjøres rede for den metodebruk som benyttes i slike undersøkelser og i hvilken grad behandlingen av fornærmede er i henhold til denne metodebruken. I den grad den sakkyndige finner at det foreligger avvik fra metoden, ber en om nærmere redegjørelse for dette og at det foretas en vurdering av på hvilken måte dette kan ha påvirket eventuelle konklusjoner som behandlere har foretatt. Den sakkyndige skal ikke ta stilling til faktum i saken.»

Del to av hennes mandat, som var bestemt av lagmannsretten lød:

1. Det sakkyndige vitnet Ellen Margrethe Wessel kan gi forklaring om generelle vitnepsykologiske forhold av betydning for vurdering av særlig barns forklaringer.

2. Som en del av forklaringen kan benyttes eksempler fra bevisførsel i saken som er presentert for lagretten på forklaringstidspunktet, herunder fra dommeravhør og behandlingen av fornærmede ved BUP- Haugesund, til illustrasjon av slike generelle forhold som er nevnt i punkt 1.

3. Forklaringen skal ikke inneholde konkrete vurderinger av troverdighet og/eller pålitelighet knyttet til forklaringer/opplysninger gitt av fornærmede eller andre i saken.