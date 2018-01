Frikjent for overgrep – må likevel betale erstatning

– Jeg holdt på å gå i bakken. Det føltes helt uvirkelig.

«Jan», mannen i 40-årene som først ble dømt til ni års fengsel for overgrep mot datteren og så ble frikjent av juryen i lagmannsretten, har fått nyheten om den nye dommen.

Han er dømt til å betale erstatning til datteren «Victoria». 250.000 kroner.

Jan sier fortsatt at han er uskyldig. Men han tror han kan glemme å se dattera igjen.

– Jeg føler jeg er tilbake til start. Dette føles som Bjugn 2 eller Birgitte Tengs 2.

Omstridt behandling

NRK har tidligere fortalte historien om Jan og Victoria.

Den fem år gamle jenta hadde fortalt moren og en barnehageansatt, i dommeravhør, og til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), at hun hadde blitt utsatt for overgrep fra faren. Jan på sin side, mente jenta hadde blitt manipulert.

Datteren hadde forklart at faren hadde forgrepet seg på henne både hjemme og på ferier. Jenta hadde vært hos BUP i Haugesund etter det første dommeravhøret.

I lagmannsretten fikk BUP krass kritikk av forsvarets sakkyndig, Ellen Wessel, og kritikk fra rettsoppnevnt sakkyndig, Tori Mauseth. Førstnevnte mente behandlingen hadde vært manipulerende. Sistnevnte mente BUP hadde vært altfor bastante. Wessel gikk så langt at hun viste til Bjugn-saken, en av de større rettsskandalene i norsk historie. Det reagerer statsadvokat og aktor, Birgitte Budal Løvlund, på.

– Dette er ingen skandalesak, men en alminnelig sak for domstolene, sier hun.

Men BUP sin rolle har fått konsekvenser. Jan slapp fengsel. I dommen står det:

«Etter lagmannsrettens vurdering gir deler av den nye bevisførselen for lagmannsretten

grunnlag for en viss uro i forhold til om fornærmede kan ha opplevd et mer eller mindre

bevisst, og mer eller mindre klart uttrykt, forventningspress i forhold til hva hun skal gi

uttrykk for».

Etter det henvises det til konkrete episoder med BUP der dommerne har stilt seg spørsmål.

Løvlund mener Jan slapp fengsel på grunn av uroen rundt BUP-behandlingen.

– Fagdommerne hadde en mulighet til å sette juryens kjennelse til side, og slik jeg forstår dommen, gjorde de ikke det på grunn av at bevisførselen rundt BUP-behandlingen har gitt en viss uro, sier hun.

Aktor Birgitte Budal Løvlund. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Skyldig

Men. Det betyr ikke at dommerne har trodd på Jan.

Fagdommerne mener det er overveiende sannsynlig at Victoria har opplevd seksuelle overgrep fra faren. De legger forklaringen hennes til grunn, og at hun skal ha endret atferd før saken begynte. Det er forskjellige beviskrav for dom i straffesaker og i sivile saker. Mens det skal være bevist utover enhver rimelig tvil i en straffesak, holder det med at det er klar sannsynlighetsovervekt i en sivil sak som denne.

Derfor er Jan både frikjent og dømt, basert på de samme bevisene.

– Dommerne har enstemmig kommet til at han skal dømmes til å betale oppreisning. Det er viktig, også for mor, sier bistandsadvokat Elisabeth Rød.

Bistandsadvokaten mener det er kritikken mot BUP, og ikke behandlingen til BUP, som har vært et forstyrrende element i saken.

– BUPs rolle i denne saken er å gi behandling som gir god effekt for dette barnet, noe mine klienter er svært takknemlige for. Mine klienter mener at juryens avgjørelse er feil, og at han også burde ha blitt dømt til straff, slik som i tingretten, sier hun.

Uforstående

Dommen får forsvareren til Jan, Thomas Randby, til å reagere.

– Min klient fortvilet over denne dommen og vet ikke om han nå er å anse som frifunnet eller dømt, sier forsvareren.

Randby mener det er mulig å anke til Høyesterett og at de vil vurdere dette i tiden fremover.

– Han stiller seg uforstående til at ikke lagmannsretten, på bakgrunn av hva som har fremkommet av nye opplysninger om behandlingen i BUP og om samarbeidet mellom BUP og mor, forsto og konkluderte med at beskyldningene om overgrep ikke medfører riktighet.

Advokat Thomas Randby representerte Jan i retten. Foto: Stig Karlo Helstrøm

– Hva vil det bety for hans videre liv med datteren?

– Det fremstår som høyst usikkert om han på kort sikt vil kunne ha kontakt med datteren. Her får man ta tiden til hjelp, og også involvere fagfolk som kan være med å sikre den beste veien videre.

NRK har i forbindelse med denne saken vært i kontakt med BUP og fremlagt det som kommer frem om dem i dommen. BUP har svart at de ikke kan svare på enkeltsaker.