– Da jeg så prisen nå så snudde jeg rundt i rundkjøringen for å fylle helt full tank, sier Miriam Hansson i Stavanger.

Hansson har akkurat fylt 27 liter diesel for 440 kroner på Uno-X i Madlaveien i Stavanger tirsdag morgen.

På samme tid i fjor var prisen på en liter diesel oppe i 28 kroner literen samme sted. Da ville tanken til Hansson ha kostet i overkant av 750 kroner.

Kommunikasjonssjef i Circle K Norge, Knut Hilmar Hanssen. Foto: Knut Are Tornås / NRK

Det er en nedgang på 40 prosent.

– Det er rett og slett tøffe priskriger som gir lave bensin- og dieselpriser, sier kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen til NRK.

– Taper dere penger?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Men det er betydelig lavere enn det egentlig skulle ha vært, sier han.

Miriam Hansson fylte 27 liter for 440 kroner tirsdag formiddag. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Ville betalt 50 kroner literen

Øystein Kristiansen fyller bensin på Uno-X på Madlaveien. Det er også billigere enn i fjor, men nå er det dyrere enn diesel.

Han bryr seg ikke om prisen på drivstoff.

– Noen folk har problemer, men de aller fleste har det for godt rett og slett og jeg synes vi klager for mye på alt. Jeg kjører 15.000 kilometer i året og betaler gladelig 50 kroner literen om det skulle koste det, sier han.

Øystein Kristiansen fyller bensin på Uno-X i Madlaveien til 18,77 kroner per liter. Han vil aldri bytte til elbil, uansett hva bensinen koster. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Diesel- og bensinprisen består av tre komponenter. 60 prosent av prisen er skatter og avgifter. Cirka 30 prosent består av innkjøpspris og 10 prosent handler om lokal konkurranse.

– Stavanger-området er i en heldig situasjon med høy lokal konkurranse og fallende innkjøpspriser, sier Lillian Aasheim, kommunikasjonssjef i St1, som drifter Shell-stasjonene i Norge.

– Men oljeprisen er jo forholdsvis høy fortsatt, og kronekursen ganske begredelig. Hvorfor synker prisene?

– Bensin- og dieselprisen er ikke 100 prosent styrt etter oljeprisen. Det kan være at prisene på biokomponentene som er i drivstoffet er rimelig. Det kan også være mindre etterspørsel, sier hun.

– Hvordan ser det ut fremover?

– Det har jeg ikke lov til å si. Det må en analytiker svare på, sier Aasheim.

Kommunikasjonssjef i St1, som drifter Shell-stasjonene i Norge, Lillian Aasheim. Foto: Gunnar Sandvik

Dieselmarkedet har bedret seg

Ifølge tall fra SSB økte prisen på diesel nasjonalt med nesten 50 prosent fra mai 2021 til mai 2022. I mai i år hadde den bare gått ned med 2,4 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Sjefanalytiker i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen, forklarer at verdensmarkedet på forsommeren i fjor hadde en frykt for at det skulle være for lite drivstoff over sommeren.

Derfor skjøt de internasjonale prisene på bensin og diesel opp i fjor, og det var høyere priser på diesel enn på bensin før sommeren.

Per Magnus Nysveen, analysesjef i Rystad Energy. Foto: Jon Skille Amundsen

Nå er situasjonen en annen.

– Dieselmarkedet har bedret seg veldig, så dieselen er nå igjen lavere enn bensin, sier Nysveen til NRK.

– Hva er grunnen til det?

– Makroøkonomien driver dieselprisene ganske mye. Det er mindre transport av varer, og dermed mindre lastebiltransport rundt omkring i verden. Dermed går etterspørselen etter diesel ned, sier han.

Dieselprisene er på 16,29 kroner i Stavanger tirsdag formiddag. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Det har ingenting å bety for drivstoffprisene i Norge at kronekursen for tiden er svak, ifølge Nysveen.

– Olje handles alltid i dollar, og en av grunnene til at kroneprisen er lav er at dollaren er høy. Det er negativt med høy dollar, for da med alle land ut med mer av sin lokale valuta for å kjøpe olje, sier han.

I dag lå bensinprisen på rundt 18,50 i Stavanger. Nysveen forventer at prisene på bensin vil stige litt etter sommeren, men dieselprisene vil fortsette å være lave, tror han.

På Shell Madlaveien er de også lave. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men vi vil være langt under fjorårets topper.

– Jeg forventer at bensinprisene vil ligge litt over 20-tallet over sommeren. Dieselprisene vil ligge i underkant av 20-tallet, sier han.

– Umulig å spå prisene

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, peker på at oljeprisen nå er ned nesten 38 prosent det siste året som en viktig faktor til at drivstoffprisene nå faller.

Hun forklarer imidlertid at det er tilnærmet umulig å spå hvordan prisene på olje vil se ut i fremtiden.

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– I fjor ble oljeprisene påvirket av krigen i Ukraina. Det som gjør det vanskelig å spå oljeprisene i fremtiden nå, er at det er så ekstremt politisk styrt, sier hun.

Hun trekker frem sanksjoner mot Russland og Opec-samarbeidet.

– Saudi-Arabia trenger en oljepris på 80-dollar fatet for å få budsjettene til å gå opp. Nå når de er under 80 dollar fatet kutter de i eksporten for å få markedet til å presse opp prisene. Det liker ikke amerikanerne, sier Saltvedt.