– Jeg bare gleder meg veldig til å spille de kule sangene sammen med den fine gjengen framfor det store publikummet. Det er noe vi ikke har gjort sammen på snart ti år.

Det sier vokalist og låtskriver i bandet, Janove Ottesen.

Janove Ottesen er vokalist og låtskriver i Kaizers Orchestra. Foto: Thomas Ysatrøm / NRK

NRK møter bandet samlet i mesaninen til Stavanger konserthus. Lyden av et pumpeorgel fyller rommet.

Det er her i konserthuset de skal ha sin første gjenforeningskonsert neste høst, i Zetlitz-salen.

Oljetønner, pumpeorgel, jærsk dialekt og gassmaske på scenen. Rockegruppa Kaizers Orchestra fikk legendestatus både i Norge og i utlandet.

Etter å ha spilt sammen i 13 år, avsluttet de karrieren med flere konserter i DNB Arena i Stavanger.

44.000 publikummere fikk med seg det siste Kaizers gjorde på en scene. Det er snart ti år siden.

Selv om det altså er flere år siden Kaizers sist spilte sammen, strømmes musikken som aldri før. Låten «Hjerteknuser» har gått viralt på TikTok.

Kaizers Orchestra Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK Ekspandér faktaboks Dannet i Bergen i 2000 av Janove Ottesen og Geir Zahl, begge fra Jæren.

Fikk sitt gjennombrudd med debutalbumet «Ompa Til Du Dør» i 2001.

Platen fikk også Spellemannpris i kategorien «rock».

Opparbeidet seg et rykte som et av Norges beste liveband.

Gjorde også stor suksess i andre europeiske land.

Fikk prisen «Årets Spellemann» og Spellemann for beste musikkvideo for 2012.

Avsluttet karrieren med åtte avskjedskonserter i DnB Arena i Stavanger.

Den siste var 14. september 2013.

Bandet tok pause på ubestemt tid.

Har gode minner

Siden bandet gikk av scenen sist gang, har Janove startet opp som soloartist. Men nå er de klare for å kjenne på euforien og gleden ved å være sammen. Det er derfor de gjenforenes.

– Hvilket Kaizers er det vi nå får?

– Det vet jeg ikke helt. Vi har ikke begynt å spille og øve enda, men jeg tror du får et ganske voksent, stilig rockeorkester som du kjenner godt igjen, og som har noe nytt med seg også, sier Ottesen.

Kaizers Orchestra ble ikke bare store i Norge. Suksessen spredde seg til Sverige, Danmark og Tyskland. Høsten 2013 holdt de sin siste konsert i Stavanger. Foto: Kai Erlandsen, P3

Terje Winterstø Røthing, gitarist i bandet, sier at han i mange år ikke hadde lyst til å spille igjen med Kaizers. Nå husker han derimot bare de gode tingene, og han har lyst til å gjenoppleve øyeblikkene med gjengen og glede folk.

Terje Winterstø Røthing er gitarist i Kaizers Orchestra. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi er ganske ambisiøse med tanke på disse konsertene som vi skal gjøre. Vi kommer ikke til å surfe på slik som ting har vært før. Vi har ambisjoner om hvordan det skal fremstå og hvordan dette skal se ut. Vi har store planer, sier gitaristen.

Det neste åren skal de finne ut hva Kaizers versjon 2.0 skal være. Planene er mange, røper musikerne.

Og gitarist Geir Zahl tilføyer:

– På ett nivå kan det aldri bli slik det var, fordi det var i den tiden som det var og vi var så gamle som vi var. Nå er det en ny tid, det har skjedd mye, samtidig så tror jeg også det kan føles som det føltes på mange måter, sier Zahl.

Geir Zahl er gitarist i Kaizers Orchestra. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Og ideen for et comeback? Det kom da trommeslager Rune Solheim reiste seg på bandets årlige julebord for et par år siden og spurte: «Er det lov å drømme?»

Dermed var frøet sådd.

Dette er datoene de skal holde konserter: Ekspandér faktaboks Stavanger Konserthus, Zetlitz 1. september

2. september

6. september

7. september

8. september

9. september Sentrum Scene, Oslo 6. oktober

7. oktober

11. oktober

12. oktober

13. oktober

14. oktober Byscenen, Trondheim 3. november

4. november

8. november

9. november

10. november

11. november USF Verftet, Bergen 1. desember

2. desember

6. desember

7. desember

8. desember

9. desember

– Suveren måte å gjøre det på

Bård Ose, musikkjournalist i NRK, synes det er en original måte å lansere comeback på.

– Jeg synes det er en suveren måte å gjøre det på, men det er ikke noe nytt. Det har vært artister, både i Storbritannia, og USA og kanskje andre steder i Europa, som har gjort det samme. For eksempel da Led Zeppelin skulle gi ut sitt fjerde album høsten 1971.

Men han mener det er nytt i norsk sammenheng.

Musikkjournalist i NRK Bård Ose mener måten Kaizers lanserer comebacket på, er ny i Norge. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Jeg tror ikke jeg har noen andre eksempler på det til nå. Så dette er glimrende gjort. Veldig gøy at de slipper litt og litt. Og så må du som iakttaker gjette!

Han legger til at dersom dette er en forsmak på at de skal annonsere en norgesturne neste år, så kan de fylle Oslo Spektrum og lignende i hele landet gjennom hele sommeren.

– Ti år er ganske lenge for tilhengerskaren som nettopp hadde fylt 20 da de turnerte sist. Min sønn så dem da han var tenåring. Og han er en av dem som kommer til å løpe og skaffe seg billetter.