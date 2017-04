– Det er bra at vi endelig har fått gjennomslag for dette. Alternativet hans er å bo på institusjon, forteller fostermor Anna Borghild Ljostveit Reiersen.

Familien har på oppdrag fra det kommunale barnevernet, tatt jobben med å forsørge den lille gutten som er multihandikappa. Fra før av hadde ekteparet fire biologiske barn.

Huset må utbedres for gutten som vokser til, men foreldrene har opplevd en kamp mot systemet og har ikke fått hjelpen de trenger. Barnet er både omfattet av barnevernslov og helselov, noe som har ført til problemer.

Utydelig regelverk

Fosterforeldre og fire søsken har hatt et sterkt ønske om å få beholde minstemann i hjemmet. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Det har tatt familien lang tid å få på plass en ordning. I fjor sa barnevernsleder i barnets omsorgskommune følgende til NRK:

– Det finnes ikke et tydelig regelverk som sier at kommunen som har plassert barnet, skal betale for utbygging.

Nå har de likevel valgt å ta regningen. Saken var denne uka oppe til behandling.

Familien Ljostveit Reiersen bor i Tysvær i Rogaland, men fostersønnen er opprinnelig fra en annen kommune på Vestlandet, som ikke navngis av hensyn til ham og hans familie.

Flytter ned fra loftet

Gutten har i dag soverom med skråtak oppe på loftet. For et barn som ikke kan gå, og trenger hjelp til alt, er ikke dette gunstig. Til daglig er han avhengig av hjelpemidler for å komme seg fram.

– Nå blir en del av første etasje omgjort til en enhet for ham. Her blir det soverom og bad, forteller fostermoren.

I tillegg kommer tilbygget til å inneholde soverom til foreldrene og plass til apparater og utstyr.

Det finnes ingen oversikt på hvor mange funksjonshemma barn som er plassert i fosterhjem her i landet. Heller ikke hvordan de ulike kommunene løser utfordringer med blant annet utbygging.