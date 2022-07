Noen er kanskje veldig frustrerte, mens noen liker lyden og synet av måker. Mange har kanskje også opplevd svært nærgående måker, spesielt nå i hekkeperioden, og opplever at det til stadighet blir flere av dem.

Akkurat det siste her, finnes det ingen tall på.

– Vi ønsker å få bedre tall på hvor mange måker som hekker i urbane områder. Det har vi tenkt å gjøre ved bruk av en drone. De er nå så små at vil kan fly dem i tettbebygde strøk, sier ornitolog og konservator ved Museum Stavanger, Alf Tore Mjøs.

Han er i gang med merking av en fiskemåke utenfor Equinor-bygget på Forus i Stavanger.

Måker kan bli svært pågående i bybilde om sommeren. Du trenger javascript for å se video. Måker kan bli svært pågående i bybilde om sommeren.

Tror tallet på urbane måker øker

Mjøs tror den urbane bestanden av måker fortsetter å øke, men så langt har det ikke vært mulig å telle takhekkende fugler i byområder.

Ifølge Vegard Ankarstrand, naturforvalter i Stavanger kommune, støtter dette.

– Det er hekkesesong, og en stadig større andel av måkene som hekker, hekker på tak. Det viser seg at det lønner seg mer å hekke i byene enn på øyene, sier han.

Naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand. Foto: Martin Salem / NRK

Nå håper Museum Stavanger på å få med seg Norsk institutt for naturforskning (NINA) på å telle dem.

– Det kan bidra med å få bedre oversikt over bestanden. Nå er måkene som hekker i Norge i så stor tilbakegang at det er bekymringsfullt, og de er rødlistet. Men vi har ikke tall på urbanhekkende måker inne i byene. Vi må telle dem for å finne ut om de da fortsatt er på rødlisten, sier Mjøs.

Mange mener det blir flere måker i byområdene. Men foreløpig finnes det ingen tall på det. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Det har Mjøs imidlertid liten tro på.

– Jeg tror ikke urbanhekkende måker gjør opp for alle kystmåkene som fantes tidligere. Men vi trenger korrekte tall for å fatte vedtak innen forvaltningen. Tallene trenger ikke å være så dystre, sier han.

Derfor angriper måkene Ekspandér faktaboks At måker «angriper» på slutten av hekkesesongen, har sammenheng med at mange unger forlater det trygge taket der de er vokst opp, og havner på bakken. Da blir foreldrene straks mer stresset og går til skinnangrep om folk kommer for nært. Det er bare for å skremme, og det er ytterst sjelden at måkene faktisk treffer folk. Ifølge både naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand og konservator ved Museum Stavanger, Alf Tore Mjøs, har hekking på tak vist seg å være svært suksessfull for måkene. De mener det derfor kan virke som om det er ekstra mange måker i år. Måker kan faktisk bli så mye som 40 år, og lærer derfor gjennom et langt liv.

Alf Tore Mjøs håper å telle takhekkende, urbane måker skal gi de en bedre oversikt over måkebestanden i landet. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Slik ordnet de problemet på hos Equinor

I første omgang blir det et prøveprosjekt hvor de skal konsentrere seg om området Forus i Stavanger.

Målet er å telle måkene når de ligger på reir i mai måned, og på den måten telle antall reir.

På Forus finnes Equinor.

– Det er ikke til å stikke under stol at dette er utfordrende. Det er mye lyd, og de bæsjer ganske heftig, sier

Stein Malmberg er HMS-leder eiendomsdrift i Equinor. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Men på Equinor gjorde de et grep for en del år siden. Etter et mislykket forsøk på skremming med drager, stengte de av områder måkene ikke fikk være i.

– Så lot vi dem være i fred i andre områder. Det har vært en suksess. Nå kan de ansatte gå ut og spise, uten at måkene stuper etter dem. Og det har blitt mye mer ro, sier han.