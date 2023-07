Kokos er det verste han vet. Ketchup og sennep kan han ikke fordra. Tomat og paprika smaker forferdelig.

En skulle trodd kokker var glad i det meste. Men det er ikke tilfellet for kokk Inge Anda i Stavanger.

Han har blitt kåret til årets fiskekokk og fått tredjeplass i kokke-NM. I dag driver han et eget cateringselskap.

– Det er utrolig mye jeg unngår å spise. Hva er vitsen med agurk for eksempel? Det smaker jo bare vann! sier han og ler.

PRISBELØNT: Inge Anda har mottatt flere priser som kokk Foto: Simon Elias Bogen / NRK

En lang liste

Lakris hater han og chips med smak holder han seg unna.

Ja, lista er lang:

Mat Inge ikke liker Ekspander/minimer faktaboks Kokos

Blåskjell og andre skjell

Sei

Østers

Sild

Makrell

Tunfisk

Ansjos

Brisling

Oliven

Kikerter

Alle typer bønner

Sylta agurk

Rødbeter

Kimchi

Alt fermentert

Ketchup og sennep

Dadler

Erter (ikke ertestuing)

Boksmais

Boksananas

Kapers

Druer

Kiwi

Pærer

Appelsin (må presses)

Melon

Vannmelon

Agurk

Squash

Aubergine

Persille

Mange typer salat

Paprika

Tomat

Nymotens overprisa surdeigsbrød

Alle typer dressing

Majones (kun små prikker på reker)

Pistasj

Chips (utenom salt)

Smågodt (liker kun sjokolade og sure føtter)

Tropisk aroma

Krydderkaker

Sushi

I tillegg til all maten, liker han verken Farris med smak, energidrikk, brus eller sake.

Må smake på maten

Som kokk lager han mye forskjellig mat. Ofte er det matretter han selv ikke liker.

– Jeg har alltid vært interessert i mat og liker å utforske. Men jeg har ikke behov for å spise det, sier Inge.

Men smake på maten må han.

– Selv om det ikke smaker godt så kjenner jeg jo om maten mangler litt salt eller pepper.

MER SALT? Inge vet hva maten skal smake, selv om han ikke liker det selv Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Ikke imponert over kokken

NRK møter Inge på gladmatfestivalen i Stavanger. Matfestivalen er størst i Norge, og samler kokker og matinteresserte fra hele landet.

Blant ørten matboder møter han hollenderen Arjen Kraaijeveld som selger matjessild fra boden sin. Retten kommer fra Egersund i Rogaland, men er godt kjent i flere land.

LOKAL DELIKATESSE: Arjen Kraaijeveld selger matjessild fra matboden sin. Foto: Privat

Arjen er skeptisk i møte med den kresne kokken.

– Mammaen min sa alltid at du må smake først så kan du bedømme etterpå. Jeg tror Inge må bli bedre på det, sier Arjen.

Han ber Inge om å prøve en bit. Inge nøler, men gjør til slutt klar en lompe.

– Jeg smakte bare lompe. Tror jeg egentlig bare spiste lompe, sier Inge.

Lære å like

Arjen er ikke særlig imponert.

– Man må jo prøve nye ting og utvide horisonten, sier han.

Tipset til Arjen bekreftes av professor i ernæring ved NMBU, Birger Svihus. Vi lærer oss å like maten vi eksponeres for.

– Noen smaker er vanskeligere å like enn andre, men vi er utrolig tilpasningsdyktige. De færreste liker rakfisk eller lutefisk etter første bit, forteller Svihus.

Konsistens over smak

Hvordan maten føles i munnen er vesentlig for Inge. Han sier selv at han har en fobi for dårlig konsistens.

– Man må jo prøve å spise litt. Det kommer seg kanskje litt etter hvert, men noen ting takler jeg bare ikke.

KONSISTENS: Tomaten er en av de tingene han ikke takler på grunn av konsistensen. – Det er vann inni der og noen små steiner. Det smaker jo ingenting! sier han. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Makrell i tomat trekker han fram som et eksempel. En delikat blanding av to ting han fordrar.

– Kan du tenke deg noe verre? Det er jo til å spy av, roper han ut.