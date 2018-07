– Folk advarte meg i forkant: «Du kommer til å kjenne på rekkeviddeangsten». Men jeg har kjent mindre på den enn jeg trodde på forhånd, sier Morten Wiik Larsen fra Sandnes.

Sammen med samboeren har han lagt ut på elbil-ferie i Europa. Fra Sandnes til Danmark, Tyskland, Frankrike og Luxembourg. Og noen utfordringer har de hatt.

– Vi har ikke hatt aircondition på full styrke, for å spare på strømmen. Det var en utfordring, med temperaturer over 30 grader, forklarer Wiik-Larsen på telefon fra Tyskland.

Ferie med elbil krever også en annen grad av planlegging.

– Det er nesten et eget fag dette her. Vi har satt oss godt inn i ladenettet i forkant. Vi har brukt tid på å lese oss opp i ulike forum. Apper på telefonen har vært den helt store hjelpen. Det finnes en hovedapp med den fullstendige situasjonen over ladestasjoner i Europa, forteller han.

Bilen på ferjeleiet i Risavika i Sola. Ferja tok Larsen videre til Hirtshals i Danmark. Foto: Morten Wiik Larsen

Flere ferierer med elbil

Antall elbiler på norske veier har økt kraftig de siste årene, og det er stadig flere som velger å bruke elbil på langtur.

37 prosent av norske elbil-eiere drar på langtur med minst en overnatting, viser en undersøkelse Elbilforeningen har fått gjennomført. Tallet har økt fra 30 prosent i 2017.

– Det er fullt mulig. Dekningen av ladestasjoner i Norge og Europa, er god. Men det krever planlegging, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland.

Han mener det er mest vanlig å legge ut på Europa-tur i en Tesla, som har en rekkevidde på 50–60 mil. Ikke i en e-golf, som kan kjøre 20–30 mil før ny lading.

Tips til langtur med elbil Ekspandér faktaboks Sett deg godt inn i lademuligheter før turen.

Vær sikker på at du kjenner bilen din godt.

Det er mange ulike betalingsløsninger og operatører. Skaff deg oversikten.

Lurt å bruk veistrekninger med gode lademuligheter.

Lad når du kan og ikke når du må.

Snoka etter støvsuger-kontakt

Det er nok heller få som legger ut på ferietur i en elbil med seks-sju mils rekkevidde. Det gjorde MDG-politiker og el-entusiast Torfinn Ingeborgrud med kona Kari Sutterud i 2011.

Da reiste til Færøyene i en elbil av merket Think. Turen gikk med ferje fra Rogaland til Hirtshals i Danmark, ferje til Færøyene, og samme rute tilbake igjen.

– Allerede på bildekket stimlet færøyske bileiere rundt bilen. De syntes dette var veldig morsomt, og pirka i plastkarosseriet. De mente dette burde være en drømmebil på øyene, for der er rust et stort problem, husker Ingeborgrud.

De to tenkte det skulle bli vanskelig å finne ladestrøm, men slik blei det ikke. Think-en overlevde stort sett på strøm fra båthavner, men øyboernes velvillighet var nødvendig.

MDG-politiker og el-entusiast Torfinn Ingeborgrud hadde sin første elbilferie med kona Kari Sutterud i 2011. Da var de på Færøyene med en Think. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Hvor mange mil de kjørte totalt, målte de aldri.

– Du kommer ganske langt på Færøyene når du kjører fem-seks mil, sier Sutterud.

Elbilferie er langt enklere i 2018 enn for bare få år siden, mener de.

– Vi måtte snoke rundt på bensinstasjonene. Vi lærte for eksempel at støvsugerne på alle Statoil-stasjoner er kobla til utekontakter, som kan brukes til lading, ler Sutterud.

Overraska av ladekapasiteten

Mye har skjedd fra 2011 til i dag. Paret fra Sandnes kjørte etapper på 15–20 mil før de plugga bilen til lading.

– Det har gått veldig fint. Vi er positivt overraska, sier Wiik-Larsen.

Tour de elbil – på vei over Rhinen, fra Bingen til Rüdesheim am Rhein. Foto: Morten Wiik Larsen

Sør i Tyskland var ladesituasjonen verre enn nord i landet. Hun glemmer ikke en spesielt tøff etappe på 20 mil, da rekkeviddeangsten kom snikende.

– Vi var helt avhengig av at den neste ladestasjonen virket. Da kjenner du på det, sier han.

Kan risikere ladestasjoner i ustand

Ladenettet i Europa har mye å gå på, ifølge Elbilforeningen. Det er hurtigladere langs hovedveiene, men det er vanskeligere å få lada ute i distriktene.

Det er i dag rundt 160.000 elbiler i landet, og prognoser viser at antallet bikker en million i 2025, ifølge Petter Haugneland i Elbilforeningen. Foto: Aksel Jermstad

– Nettverket er heller ikke alltid like stabilt. Bilister kan komme til ladestasjoner som ikke fungerer, sier Haugneland.

Utviklingen har kommet lengst i Norge, og antall hurtigladere har økt stort bare det siste året. I dag finnes 1300 hurtigladere langs norske veier. Likevel er det en utfordring at antall stasjoner ikke vokser i takt med elbilparken.

Regjeringen har et mål om at alle nye biler skal være uten klimagasser i 2025.

– Nettverket må jo bygges ut, ellers blir det vanskeligere å bruke elbilen på langtur, mener Haugneland.