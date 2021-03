Profilert politiker brøt korona-anbefaling – endte på sykehuset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kan si at det var karma. Jeg fikk min straff på banen i alle fall, sier Mímir Kristjánsson.

Rødt-politikeren ser fremdeles situasjonen levende for seg. Det er en del is på banen, og han jakter en løs ball på vei mot mål. Plutselig blir han utsatt for en susende takling bakfra og tråkker voldsomt over. Det ender i store smerter.

Kristjánsson pådro seg to brudd i ankelen under en løkkefotball-økt med noen kompiser nylig. Nå er han operert og må belage seg på minst seks uker på krykker.

Slik så foten til Kristjánsson ut etter fotballøkten. Foto: Privat

Hendelsen skapte også reaksjoner. Å spille løkkefotball med kontakt er ikke ulovlig, men er et brudd på regjeringens anbefalinger om å holde avstand.

– Jeg burde ikke ha spilt. Jeg prøver å følge regler etter beste evne, men jeg skal være helt ærlig og si at jeg ikke visste at dette ikke var anbefalt, sier Kristjánsson.

– Prøver å være åpen

I stedet for å prøve å skjule skaden, har han vært helt åpen om hendelsen.

Blant annet har Dagbladet omtalt skaden tidligere, i tillegg har Kristjánsson lagt ut et innlegg på sin egen Facebook-side.

– Alle er feilbarlige. Jeg har syklet uten hjelm, gått på rødt lys og har mye svin på skogen. Jeg prøver å være en åpen fyr og synes vi må leve med konsekvensene av det vi gjør, begrunner Kristjánsson.

Kristjánsson måtte under kniven, og fikk operert inn plater og skruer i foten etter ankelskaden. Foto: Privat

Han innrømmer også at han synes det er utfordrende å vite hvilke koronaregler som til enhver tid er gjeldende.

– Jeg tror ikke det er mulig å gjøre alt riktig hele tiden. Jeg tror nok de fleste, når de tenker seg om, har brutt en koronaregel – enten vitende eller uvitende. Men jeg må understreke at jeg selvfølgelig mener at alle skal følge regjeringens råd og anbefalinger, sier han.

Forstår reaksjonene

Spesielt har Kristjánsson fått reaksjoner fra den organiserte breddefotballen, som ikke har fått trene med kontakt på snart ett år.

Han har beklaget til dem som har tatt kontakt, og forteller at han er litt «flau».

– Jeg skjønner at det må være vanvittig provoserende for dem å se at jeg som politiker har spilt fotball, mens de har ventet så lenge. Jeg hadde nok blitt skikkelig sint selv, sier Kristjánsson.

Han forteller også at han har lært ting av hendelsen.

Mímir Kristjánsson (Rødt) sitter i Stavanger kommunestyre. Foto: Berit Roald/Scanpix

– Jeg har skjønt hvor viktig det er å få lempet på tiltakene for breddeidretten. Jeg synes de har vært altfor harde mot breddefotballen, for der tror jeg smittefaren er liten. Jeg mener også det bør være lokale tilpasninger, slik at det er mulig å trene med kontakt der smittetrykket er lavt, sier Kristjánsson og fortsetter:

– Poenget med koronatiltakene er jo å ta vare på helsen, og det er viktig for helsen å trene. Personlig synes jeg det er tyngre å motivere meg for en joggetur enn å spille fotball. Idrett er viktig for helsen vår, både psykisk og fysisk.

Nødvendig at politikere trår litt feil

Kristjánsson er langt ifra den eneste politikeren som får uønsket oppmerksomhet under pandemien.

Tidligere har for eksempel Ap-leder Jonas Gahr Støre fått hard medfart etter at han ikke brukte munnbind på T-banen, og Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (H) havnet i medienes søkelys etter at han brøt hytteforbudet.

Statsviter Svein Erik Tuastad synes på generelt grunnlag at det er uheldig når politikere følger andre standarder enn de setter for andre.

Samtidig mener han at det er nødvendig at også politikere viser at de er mennesker som kan gjøre feil.

– Det er viktig at vi ikke blir altfor moralistiske. Hvis politikerrollen blir slik at det ikke blir plass til folk som trør litt feil, går imot strømmen og er litt kjappe med å mene ting, så blir politikken veldig uekte og striglet, sier Tuastad.

Svein Erik Tuastad er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Samtidig understreker han at det er stor forskjell på alvorsgraden i ulike typer normbrudd og hvilken rolle politikeren har.

– Om man som politiker krever at innbyggerne skal følge lover som man ikke følger selv, så kan det fremme politikerforakt. Da kan man også spørre seg om politikeren er egnet for vervet. De fremste politikerne, som en ordfører, har her mindre «slack» enn de andre, sier Tuastad.