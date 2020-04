Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går kunne Haugesunds Avis forteller at flere naboer reager på at ordføreren overnattet på hytta på Nedstrand i Tysvær kommune i helgen. Før hytteforbudet ble opphevet.

– Jeg har gjort en dum feil, som jeg ser i ettertid. Dette beklager jeg på det sterkeste. Det er ene og alene mitt ansvar, sier Arne-Christian Mohn til NRK tirsdag.

Ifølge Mohn dro han på hytta for å brenne hageavfall. Av sikkerhetsmessige grunner overnattet han til søndag, ettersom bålet fortsatt ulmet sent på kvelden.

«Vi har sett ham der hver dag i helgen, og spør oss om det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker», sier en anonym kilde til avisa.

Kan få 15.000 kroner i bot

Fra 15. mars til 20. april var det forbudt å overnatte på hytter utenfor egen kommune. Før hytteforbudet ble innført sendte Riksadvokaten et rundskriv til landets politidistrikter, der det sto at brudd ville gi en solid bot eller et opphold i langt mindre naturskjønne omgivelser:

«For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager».

OVERNATTET: Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) overnattet lørdag på hytta på Nedstrand i Tysvær kommune. Foto: Bjørg Rørtveit

Sør-Vest politidistrikt opplyser til NRK at de har opprettet sak mot ordføreren.

– Politiet har på eget initiativ opprettet etterforsking etter mistanke om brudd på hytteforbud og bålforbud, sier politiadvokat Gunnveig Breistein.

Mohn er orientert om saken og vil la seg avhøre.

Ordføreren beklager

Tidligere i dag sa Arne-Christian Mohn følgende til NRK om hendelsen:

– Som sagt har jeg gjort en feil og forklart mitt dilemma. Resultatet av oppslaget er at jeg blir ringt om kvelden og hetset. Jeg ber om at media forstår at ved å tvære ved denne saken, så er man med på å styrke hetsing av politikere. Jeg har gjort en feil og beklager det, sier Mohn til NRK, og legger til:

– Utover det har jeg ingen kommentarer, og håper at saken ikke skal dyrkes slik, at jeg også opplever sterk hets, som politikere opplever i stor grad allerede. Dette er en type saker som får frem en del ting i folk.

TILLITEN ER SVEKKET: Statsviter Svein Erik Tuastad mener Haugesund-ordføreren har vist dårlig dømmekraft. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Videre sier Mohn at han har gitt sin uttalelse, er ferdig med saken og vil nå gå videre.

Mener tilliten til ordføreren er svekket

Statsviter Svein Erik Tuastad mener bruddet på hytteforbudet, svekker tilliten til Mohn som politisk leder.

– Dette vitner om svært dårlig dømmekraft. Som ordfører har han et ekstra ansvar i slike tider. Dette burde han skjønt. Politikere er forbilder, og han har ikke vært det i denne saken, sier Tuastad.

– Men han sier jo at han gjorde dette av sikkerhetsmessige årsaker?

VIL IKKE ANMELDE: Rådmann i Tysvær kommune, Sigurd Eikje, sier de ikke vil anmelde bruddet på hytteforbudet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg forstår det, og det er viktig at begrunnelsen kommer med. Han var redd for at hageavfallet skulle starte en større brenn. Samtidig vitner det likevel om dårlig dømmekraft, for dette hastet vel ikke så mye? Han kunne ventet til en annen helg. Det er veldig viktig at vi holder oppe tilliten til politikerne, da må de ikke undergrave den selv, svarer statsviteren ved Universitetet i Stavanger.

Hyttekommunen vil ikke anmelde

I Tysvær kommune er det rundt 1400 hytter. Kommunen har oppfordret alle til å følge hytteforbudet, og varslet at de eventuelt vil melde brudd til politiet.

– Vi kommer ikke til å anmelde Mohn. Jeg regner med at politiet er kjent med saken, og de må gripe fatt i den om de mener det er en politisak, sier rådmann Sigurd Eikje.

GA INGEN TILLATELSE: Tysvær-ordfører Sigmund Lier (Ap) sier de ikke ga noen tillatelse til Mohn. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Ordfører Sigmund Lier (Ap) sier politikere må etterleve denne type forbud etter beste evne.

– Hytteforbudet gjelder for alle. Vi hadde et møte på fredag, der Mohn nevnte at han skulle på hytten i helgen. Jeg registrerer at han sier at han orientert meg om det, men det er jeg uenig i. Vi har ikke gitt han lov til dette, sier Lier.

Til Haugesunds Avis sier Mohn at han informerte ordføreren i Tysvær at han skulle brenne hageavfall på lørdag.

Hadde lov til å brenne bål

Brannsjef i Haugaland brann og redning, Dag Botnen, opplyser til NRK at Mohn ikke har brutt noen regler ved å brenne hageavfall i egen hage.

– Det er ikke et forbud, men vi anbefaler det ikke. Det er veldig tørt nå, så folk har et ansvar når de velger å gjøre det. Aktsomhetsplikten er gjeldende, sier han.

Det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september gjelder i nærhet av skog og annen utmark, ifølge sikkerheverdag.no.