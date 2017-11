Millioner tapt i storbrann på Fister

Brannen på Fister forårsaket store materielle skader. Totalt skal to naust, en båtslipp, flere båter og en bil gått med i brannen.

I tillegg skal en leilighet nesten ha brent ned og en leilighet har hatt brann i taket, som har medført røyk- og vannskader.

En av dem som opplevde å miste noe i brannen var Einar Thomsen. Han eide et av naustene som brant ned.

En brannmann sloss mot flammene i sjøkanten på Fister i Hjelmeland kommune. Foto: Håkon Skår

– Det er uvirkelig. Det kom ganske brått på oss. Når vi fikk beskjed var allerede naustet overtent, så vi kunne ikke gjøre noe. Vi fjernet noen båter, forteller han.

Krevende slokkingsarbeid

Like etter klokken 15.00 fikk brannvesenet melding om brann i et naust på Fister. Brannmannskap fra Hjelmeland, Årdal og Strand rykket ut til naustet.

– Det er uvisst om brannen startet i naustet eller i en båt, men vi fikk melding om at det brant fra en båt, forteller vaktleder i Sør-Rogaland brann og redning, Stig Forbregd.

Da brannmannskapet ankom brannstedet, viste det seg at brannen hadde spredd seg. Ytterligere et naust hadde brent ned, og spredningsfaren var stor.

To naust har brent ned på Fister i Ryfylke. Brannen spredde seg videre. Foto: Magnar Riveland / NTB scanpix

– Slokkingsarbeidet har vært krevende for brannmannskapet vårt der inne. Det har vært en stor brann, sammenlignet med hva som er normalsituasjonen for mannskapet, forteller Forbregd.

I flere timer jobbet brannvesenet for å få kontroll på brannen. Klokken 18.30 kom meldingen om at brannen var slokket, og mannskapet hadde kontroll over situasjonen.

Brannvesenet har kontroll på brannen. Foto: Asbjørn Jørgensen

Måtte evakuere

Under slokkingsarbeidet ble det funnet en gassflaske i et av naustene. Flasken inneholdt acetylen, og det ble dermed opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Folk i området ble bedt om å trekke seg unna brannstedet.

– Brannmannskapet måtte trekke seg unna brannstedet, og vi satte i gang tiltak for å kjøle ned flasken, forteller Forbregd.

Brannvesenet opprettet kontakt med Oslo brann og redning, som er fagsentral for faglig gods. De bistår i vurderingen av sikkerhetsavstanden til gassflasken.

Alle beboerne som bor innenfor sikkerhetssonen er evakuert.

– De får flytte tilbake i morgen, forteller innsatsleder i politiet, Jostein Flatebø.

Klokken 21.00 onsdag kveld opplyser brannvesenet derimot at alle som bor i området kan flytte hjem igjen.