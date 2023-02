Mener trafikkbøter bør knyttes til inntekt

Stortinget skal behandle et forslag fra SV (ekstern lenke) om at trafikkbøter bør knyttes til inntekt. Fra 1. februar økte satsene med 30 prosent, og bøtene gis flatt. Samtidig er boten for promillekjøring basert på inntekten til den som blir tatt.

Stortingspolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) mener dagens system ikke tar hensyn til folks yteevne.

– Når bøtene øker rammer det alenemoren like hardt som laksearvingen. Dersom bøter skal fungere avskrekkende, er det fornuftig å knytte det til inntekt og formue, sier han.

Han mener bøter som gis flatt er «usosialt».

– Fordi en bot for noen representerer en «bedre middag», og for andre en måneds matbudsjett.

De nye bøtesatsene ble møtt med store protester i høringsrunden, men ble likevel innført. Også UP-sjef Knut Smedsrud er kritisk til at bøtene ikke er basert på inntekt.