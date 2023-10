Green Mountain vil bygge landets største datasenter på Kalberg i Time kommune. Sammen med et ukjent teknologiselskap vil de investere 50 milliarder, og lover 500 årsverk.

Strømforbruket til datasenteret vil trolig være på 1,7 til 1,8 terawattimer i året.

Daglig leder Svein Atle Hagaseth i Green Mountain hevdet under et intervju med Stavanger Aftenblad at senterets forbruk ikke vil føre til økte strømpriser (ekstern lenke).

– Det kommer ikke til å påvirke strømprisen i det hele tatt, sa Hagaseth, og viste til en undersøkelse gjort av Green Mountain og et konsulentselskap.

Green Mountain trenger fortgang i prosessen, opplyste daglig leder under pressekonferansen. Illustrasjon: Green Mountain

Men når NRK kontakter Green Mountain, svarer de at det ikke var en «undersøkelse», men et notat fra konsulentfirmaet Æge.

Og når vi spør om dette notatet er undersøkelsen Hagaseth refererte til, ønsker de ikke å bekrefte at det var riktig dokument.

Det står ingenting i notatet om hvordan datasenteret vil påvirke strømprisene.

– Burde kanskje vært mer presise

Men ifølge daglig leder Hagaseth, har de dokumentasjonen som trengs, og viser til informasjon Green Mountain har fått fra Æge og fra energiselskapet Lyse.

– Den viser at det vil ha liten effekt på strømprisen. Strømpris er ikke vårt kompetanseområde. Strømpris er et komplekst tema, derfor er det avgjørende at vi rådfører oss med folk innenfor fagfeltet, sier han til NRK.

– Men dokumentasjonen dere har sendt oss fra Æge, og som dere refererte til under intervjuet, sier ingenting om hvordan datasenteret vil påvirke strømprisene?

– Vi burde kanskje vært mer presise, og fortalt om flere undersøkelser som har blitt gjort. Jeg burde ha kommet med en lengre liste og kunne sikkert nevnt ti undersøkelser.

– Kan du sende oss de andre undersøkelsene som har blitt gjort?

– Vi har ikke gjort flere undersøkelser enn den med Æge og Lyse, svarer Hagaseth.

Kan øke strømprisene

Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse, sier til NRK at strømprisen bestemmes av en rekke faktorer. Han forteller at all økning i forbruk kan ha betydning for strømprisen.

– Strømpris bestemmes av en rekke faktorer og all økning i forbruk kan potensielt ha betydning for strømprisen, det kommer blant annet an på om vi også får økt produksjon, sier han.

– Det er viktig å huske på at strømregion Sør er et område med mye produksjon og er et overskuddsområde for kraft. Det betyr at vår region er et av områdene som vil tåle nytt forbruk best, i tillegg er det lagt opp til at vår region vil få betydelig mengde kraft fra havvind de neste tiårene, forteller Simonsen.

Simonsen forklarer at Norge har et værbasert kraftsystem med variasjon i tilsig av vann på cirka 24 TWh og på det meste opp mot 60 TWh.

– Det betyr at været vil bety mer for strømprisen enn et eventuelt økt forbruk på 1,7-1,8 TWh som skissert her.

Kvifor Kalberg? Ekspander/minimer faktaboks Kalberg blir rekna som ein svært gunstig lokasjon for kraftkrevjande industri. Statnett byggjer ein stor transformatorstasjon på Fagrafjell, som også ligg i Time kommune. Dermed blir nærliggjande tomter på Kalberg den staden i Noreg med best forsyningstryggleik. Datasenter produserer også spillvarme. Tilhengarane av utbygginga håpar at Kalberg kan bli eit sirkulært industriområde, der jordbruksindustri som biogassanlegg, drivhus og oppdrett kan dra nytte av overskotsvarmen frå datamaskinene.

Vil øke etterspørselen

Ifølge Jonas Alexandersson i Æge, som skrev notatet, kan strømprisen gå opp dersom datasenteret kommer på plass.

Han er medgrunnlegger i Æge Group AS, og daglig leder i Æge Energy AS, som er konsulentselskapet som lagde undersøkelsen.

Alexandersson sier til NRK at datasenteret vil gi en økt etterspørsel for strøm, og kan dermed gi økte strømpriser.

Jonas Alexandersson fra Æge Energy var mannen som skrev undersøkelsen. Han slår fast at økt etterspørsel for strøm, kan gi økte strømpriser. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Han forteller at undersøkelsen eller «notatet» skulle vise sammenhengen med resten av strømbildet i Norge. Ikke vise hvordan datasenteret ville påvirke strømprisen.

– I notatet står det hverken at strømprisene definitivt vil øke eller at de vil minke. Notatet handler om å sette datasenterets forbruk i perspektiv, f.eks. ved å sammenligne det med krafteksport fra NO2, forteller Alexandersson.

– Vil føre til høyere priser

Fabian Rønningen er analytiker i Rystad Energy. Han mener strømprisen vil øke når datasenteret er oppe og går.

– Alt som øker forbruket vårt av strøm, vil føre til høyere priser. Norge har i utgangspunktet mer strøm enn vi trenger, og eksporterer mellom 10 til 20 terawatt timer (TWh) i et normalår. Hvis forbruket øker, uten at vi produserer mer strøm, vil eksporten bli mindre tilgjengelig. Da kan man sette opp prisene. Det handler altså om tilbud og etterspørsel.

1,8 TWh tilsvarer strømforbruket til 129.000 gjennomsnittlige husstander.

Rønningen mener at Norge må produsere mer strøm hvis prisene ikke skal stige som følge av etableringen av datasenteret.

Green Mountains planer om å gi spillvarmen fra senteret til jordbruksindustrien vil føre til noe mindre forbruk. Men ikke på langt nær nok til at forbruket skal gå i null og dermed ikke påvirke strømprisene, forklarer Rønningen.

I fjor brukte Norge cirka 133 TWh samlet. Det betyr at 1.8 TWh vil effektivt øke forbruket i Norge med cirka 1,5 prosent.