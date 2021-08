Medaljen er gull verd – kan få opp mot 50.000 dollar for å delta i løp

En olympisk gullmedalje er – ikke helt overraskende – gull verd. Og som rykende fersk olympisk mester, vil Jakob Ingebrigtsen tjene godt på sin nye status.

– Hvis jeg skal tippe, vil jeg si mellom 25- og 50.000 dollar for å stille opp i forskjellige løp, sier Steinar Breidsvoll Hoen, direktør for Bislett Games.

Steinar Breidsvoll Hoen er direktør for Bislett Games. Han regner med at Jakob vil få mellom 25- og 50.000 dollar for å delta i forskjellige løp. Foto: NTB Scanpix

Hoen tar utgangspunkt i et normalår, der koronapandemien ikke påvirker billettsalget.

– Det vil komme an på flere ting. Man vil alltid få mer betalt for løp i eget land, men både Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm er nå på et nivå der de også kan trekke publikum internasjonalt, sier han.

For idrettsarrangementer vil deltakere med kjente navn ha mye å si for både billettinntekter, og sponsorene av arrangementet.

– Det er først nå man kan begynne å se hva han er verdt. Jakob har kun vært «skikkelig» god de siste årene. På grunn av koronasituasjonen har man nesten ikke hatt penger til å bruke på utøvere, sier Hoen

Men en prislapp på opp mot 50.000 dollar, plasserer Jakob Ingebrigtsen på øverste hylle.

Som et ekstremt eksempel fikk Usain Bolt rundt 300.000 dollar for å delta på Bislett Games i 2012.

– Det nivået finns egentlig ikke. Da var Bolt på jobb hele uken for sponsorene. Han stilte opp med underholdning i tillegg til å løpe, så det kan ikke sammenlignes, sier Hoen.

Jakob Ingebrigtsen vant en overlegen seier i 1500-meteren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men hvis alt går riktig vei for Jakob Ingebrigtsen, så kan et startbeløp på 50.000 kroner være en dråpe i havet.

– Glem startbeløpene. Jakob Ingebrigtsen er allerede et stort navn i USA. Han har mulighet til å tjene millioner på merkeavtaler, sier Hoen.

Tilbudene renner inn

Daniel Wessfeldt er agent for hele Team Ingebrigtsen, og forteller til NRK at kun noen timer etter finalen på lørdag kom tilbudene rennende inn.

– Jeg fikk melding fra Fifth Avenue Mile i New York der det kun sto: Vi er klare til å snakke så snart du er klar, forteller Wessfeldt.

Wesstfeldt kan ikke røpe noen beløper, men er klar på at denne gullmedaljen vil ha enorm betydning for sponsoravtalene.

– Det vil være på et helt annet nivå.

En av tingene som gjør nettopp Jakob Ingebrigtsen så ettertraktet blant sponsorer og arrangører verden over, er hvor ung han er.

– Om han hadde vært 29 år gammel, så hadde det vært en helt annen sak. Å være best i verden, mens han kun er 20 år gammel, gjør at interessen er helt enorm, sier Wessfeldt.

En glad gullgutt selger godt

– Det at han virker som en likandes kar, og at han er så ung, vil ha stor betydning for tilbudene han vil få, sier professor i idrettsøkonomi ved NTNU, Harry Arne Solberg.

Gullgutten fra Sandnes ble omringet av medier da han kom hjem fra Tokyo. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Hovedinntekten til friidrettsutøvere kommer fra sponsoravtaler. Verdiene på slike avtaler kommer an på flere ting.

Både det at Jakob Ingebrigtsen har en likandes personlighet, er såpass ung og at han hele veien viser forbedring, har mye å si for verdien på sponsoravtalene.

Harry Arne Solberg er professor i idrettsøkonomi ved NTNU. Foto: privat

– Men det finns ikke noen bedre promotering en å vinne i OL, og å attpåtil vinne så suverent som han gjorde.

Selv om gullgutten fra Sandnes nok har økt verdien sin med noen millionbeløp, så tror Solberg at det er et stykke igjen før man kan trekke sammenligninger med Usain Bolt.

– Da må han nok slå noen verdensrekorder, og senke tiden med noen sekunder, sier Solberg.