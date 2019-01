Måtte spille rugby på opptaksprøve – yrkeskarrieren lagt i grus

– Vi hadde akkurat kommet i gang med kampen da jeg ble så knallhardt taklet at ankelen fikk et stygt brudd. Rett etterpå havnet flere av de andre spillerne over meg. En ambulanse kjørte meg til sykehuset for operasjon.

Østfoldingen Jimmy Skoglund (40) var en av tolv som ble plukket ut blant 100 kandidater til å gjennomføre en ukes opptaksprøve i Rogaland i 2013.

Seks kandidater skulle få tilbud om å jobbe som redningsmann under tøffe forhold i helikoptertjenesten på Svalbard. Tjenesten skulle oppgraderes, og Lufttransport fikk kontrakten.

Redningstjenesten på Svalbard Ekspandér faktaboks Redningstjenesten på Svalbard er en del av norsk redningstjeneste, og den er organisert på samme måte som på det norske fastlandet.

Det er dysselmannen på Svalbard som leder alle redningsaksjoner på øygruppen.

Det er 50-60 årlige aksjoner, ofte under ekstreme forhold.

I tillegg har tjenesten en rekke ambulanseoppdrag med redningshelikopteret.

Sysselmannen har inngått kontrakt med Lufttransport AS om drift av to redningshelikoptre. Helikoptrene er av typen Eurocopter Super Puma AWSAR. Kilde: Sysselmannen.no

Kandidatene hadde fått beskjed om å ta med seg treningstøy. De kjente ikke programmet på opptaksuka, bare at de ville bli utsatt for en rekke fysiske og mentale tester.

Erstatningssak i retten

Mandag møter Skoglund helikopterselskapet Lufttransport RW AS og deres forsikringsselskap, If Skadeforsikring, til erstatningssak over tre dager i Jæren tingrett.

Han krever erstatning for tap av inntekt etter skaden og for inntektstap i framtiden.

For tiden jobber han 60 prosent som ambulansearbeider i en tilrettelagt turnus på Sykehuset Østfold. Han har vært gjennom flere operasjoner, men ankelen viser ingen tegn til bedring.

Skoglund har tvert imot store smerter og plager med ankelen, som har blitt verre med årene.

– Uakseptabel skaderisiko

– Jeg mener rugbykamp ikke var en relevant øvelse på en opptaksprøve som redningsmann i helikoptertjenesten. Vi spilte uten beskyttelsesutstyr på en våt og glatt bane. Ingen av oss kunne reglene.

Skoglund mener han ble utsatt for en skaderisiko utover det akseptable.

En representant for Lufttransport RW skrev et brev til Nav da Skoglund søkte om å få godkjent skaden som yrkesskade.

I brevet het det at testene på opptaksøvelsen skulle gjenspeile det fysisk og mentalt krevende innholdet i yrket, og at man i den forbindelse arrangerte en rugbykamp på dag fire av opptaksuka.

Selskapet ga videre en begrunnelse for hvorfor rugby ble valgt som en av øvelsene, nemlig at man skulle teste kandidatenes «fysikk, kommunikasjon og gruppedynamikk».

Krever flere millioner kroner

Jimmy Skoglund har nå definitivt avskrevet en framtid som redningsmann.

– Jeg hadde brukt mange år på å forberede meg til å komme til et slikt opptak, og var veldig motivert for å få denne jobben. Etter skaden tenkte jeg bare på å trene meg opp igjen og komme tilbake til et nytt opptak, men etter hvert innså jeg at det var sjanseløst.

Advokat Ronald Pedersen som representerer Skoglund, sier til NRK at de vil påberope seg uaktsomhet fra Lufttransports side.

Størrelsen på kravet er så langt ikke spesifisert, men etter det NRK erfarer vil kravet bli på flere millioner kroner.

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport AS har ikke ønsket å uttale seg om saken før rettssaken. Selskapet har heller ikke villet svare på generelle spørsmål rundt selskapets opptaksprøver.