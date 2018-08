Materielle skader på kjøretøy

Nødetatene er framme i Snødevegen i Sola kommune, hvor det for kort tid ble meldt om et trafikkuhell. Ingen ble skadet. Politiet melder at uhellet har skjedd i et boligområde og at det ikke er noen trafikale problemer på stedet. Det er materielle skader på bil og moped.