– Siktedes helsetilstand og opplysninger i saken tilsier at en må avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.

32-åringen er siktet for forsettlig drap etter at en mann i 50-årene ble funnet hardt skadet i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune like før klokken 16.00, søndag. Mannen ble erklært død på stedet kort tid etter.

Den siktede ble pågrepet klokken 15.59, og ble ivaretatt av helsevesenet etter pågripelsen. Politiet avhørte mannen sent i går kveld, og er ifølge Rand sikre på at de har tatt rett person.

Flere mennesker var til stede i boligen da drapet fant sted søndag. Så langt har politiet avhørt i overkant av 10 vitner i saken og flere vitner er kalt inn. Foto: Ronny Hjertås

– Helt vanlige folk

Den avdøde er dansk statsborger, men hadde bostedsadresse i Rogaland. Ifølge Rand var det flere personer til stede i huset da drapet skjedde. Det ses ingen tilknytning til kriminelle miljøer.

– Dette er helt vanlige folk, sier Rand.

Så langt er i overkant av 10 vitner avhørt i saken. Politiet har også flere personer de skal avhøre.

– Det gjenstår en del åstedsarbeid. Det gjenstår også et par vitneavhør, og i tillegg vil siktede bli avhørt igjen, sier Rand.

Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt, sier politiet vil holde detaljene rundt drapet for seg selv inntil alle vitner i saken er avhørt. Foto: Arild Eskeland

Tilbakeholder detaljer

Det har foreløpig ikke kommet noe informasjon om dødsårsaken eller hva som har skjedd i huset i forkant av drapet. Politiet vil per nå heller ikke si noe om hvilken relasjon siktede og avdøde har.

– Vi vil holde informasjon om detaljene i saken for oss selv inntil videre. Dette er blant annet fordi det er viktig at vitnene forklarer seg basert på hva de selv har erfart, og ikke hva de eventulet har lest.

Den avdøde mannen blir obdusert i løpet av dagen. Det er ventet at en foreløpig obduksjonsrapport vil være klar om et par uker.