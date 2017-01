Saken oppdateres

Mannen som er siktet for å ha drept en 52-åring i et hus på Røyneberg i Sola kommune søndag ettermiddag, var innlagt ved psykiatrisk enhet ved sykehuset. Det skriver VG. Ifølge avisen hadde mannen fått en tre timers permisjon for å delta på en familiesammenkomst.

Politiet opplyser at de har startet en etterforskning av sykehuset, for å se på hvilke vurderingene som lå bak permisjonen.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen. Her må vi undersøke hva som har skjedd. Flere avhør er planlagt innen kort tid, sier Lars Fredrik Bråten, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Separat etterforskning

Etterforskningen av sykehuset atskilt fra drapsetterforskningen, og det er nordsjø- og miljøseksjonen som skal stå for etterforskningen. De har kompetanse innenfor etterforskning av arbeidsulykker og brudd på regelverk og forskrifter.

– Vi valgte å opprette en egen sak rundt helseforetaket, men jeg kan bekrefte at den siktede mannen hadde permisjon på drapstidspunktet, sier politiadvokat Erik W. Rand, som leder drapsetterforskningen til avisen.

Innlagt på sykehus

32-åringen ble pågrepet kort tid etter at politiet fikk meldinger om at en 52-åring var hardt skadet i et hus på Røyneberg. Siktede ble ivaretatt av helsevesenet etter pågripelsen og skal nå være innlagt på sykehuset igjen.

I går opplyste politiet at de ville vurdere den siktedes psykiske tilstand.

– Siktedes helsetilstand og opplysninger i saken tilsier at en må avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.

Mannen har forklart seg i avhør.