Mann pågrepet – siktet for brannstifting

Den siste måneden har det vært syv branner i området Randaberg/Kvernevik i Rogaland.

Her har brannene skjedd Ekspandér faktaboks 15. juni: Brann i speiderhytta ved Hålandsvatnet 24. juni: Brann i brakke ved kommunehuset i Randaberg 26. juni: Brann i innbytterbenk ved Randaberghallen 30. juni: Brann i gapahuk i Harestadmyra i Randaberg 4. juli: Brann i Solheim bedehus 4. juli: Brann i søppeldunk i Kvernevik Ring I tillegg er det funnet en brannbombe/molotovcocktail i Viste Hageby i Stavanger/Randaberg.

Politiet bekrefter overfor NRK at en mann er pågrepet, siktet for å ha tent på en av brannene.

– Vi pågrep på fredag en mann i 30-årene fra Rogaland, og siktet han for et tilfelle av skadeverk, sier politijurist Marita Hagen til NRK.

Det var Aftenbladet som først fortalte om utviklingen i saken.

Mannen er siktet for å ha satt fyr på en innbytterbenk ved Randaberghallen den 26. juni. Han er avhørt, men politiet ønsker ikke å gå i detalj på hva han har forklart.

– Det var etterforskningen i saken og bilder fra videoovervåkning som ga skjellig grunn til å mistenke han for et av disse forholdene, sier Hagen.

Politijurist Marita Hagen sier bilder fra videoovervåkningen ga politiet grunn til å mistenke mannen for en av brannstiftelsene. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Utelukker ikke flere pågripelser

Mannen skal per nå ikke være mistenkt for noen av de øvrige brannene.

Han vil bli vurdert for varetektsfengsling i løpet av dagen.

Politiet er foreløpig svært tilbakeholdne med informasjon i saken, av hensyn til etterforskningen. De utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser i forbindelse med brannstiftingene.

Mannen er foreløpig ikke siktet for de andre brannene i området den siste måneden. Her etter brannen i Solheim bedehus forrige helg. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nekter straffskyld

Mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, sier til NRK at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han avviser at han har noe med dette å gjøre i det hele tatt, sier Kroken.

Mannen ble arrestert fredag ettermiddag, og har siden vært i politiets arrest siden.

– Når politiet fortsatt ikke har tatt stilling til om mannen skal varetektsfengsles, har de foreløpig ingen sterk sak mot min klient, sier Kroken.

Det skal, ifølge Aftenbladet, være brannen ved innbytterbenken ved Randaberghallen den 26. juni, mannen er siktet for. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Lettet Randaberg-ordfører

Randaberg-ordfører Jarle Bø sier at folk i kommunen har vært utrygge, undrende og redde den siste måneden, og at det har satt preg på lokalsamfunnet.

Han er glad for at det nå er en utvikling i saken.

– Jeg er glad for at politiet har brukt ressurser på saken, og forhåpentligvis betyr dette at vi kan se en slutt på brannene i Randaberg, sier han til NRK.