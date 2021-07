Pyroman-frykt i Rogaland

– Jeg er litt redd. Jeg vet ikke hvem personen er, og jeg kan ha gått forbi han flere ganger. Plutselig tenner han på mitt hus, eller noen jeg kjenner sitt. Jeg håper de finner de som har gjort det, sier Wictoria Randeberg fra Randaberg.

Hun snakker om brannen i Solheim bedehus og seks andre branner i Randaberg og Kvernevik-området de siste tre ukene.

Wictoria Randeberg er bekymret etter flere branner i området den siste tiden. Her sammen med venninnene Victoria Rihn Sandem (t.v.), og Anniken Erlandsson. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er skremmende at det går noen og setter fyr på bygninger og skaper uro og mistrivsel. Folk blir jo nervøse og blir mer på tå hev. Det er ikke greit, sier Øyvind Revheim fra Kvernevik.

Den 15. juni startet brann-serien med speiderhytta ved Hålandsvatnet i Randaberg. Foto: Per Thime

Han snakker om de samme brannene.

Her har brannene skjedd Ekspandér faktaboks 15. juni: Brann i speiderhytta ved Hålandsvatnet 24. juni: Brann i brakke ved kommunehuset i Randaberg 26. juni: Brann i innbytterbenk ved Randaberghallen 30. juni: Brann i gapahuk i Harestadmyra i Randaberg 4. juli: Brann i Solheim bedehus 4. juli: Brann i søppeldunk i Kvernevik Ring I tillegg er det funnet en brannbombe/molotovcocktail i Viste Hageby i Stavanger/Randaberg.

Frykter flere branner

Den 30. juni brant det i en gapahuk på Randaberg. Foto: Per Thime / Randaberg24

Politiet mistenker at det er en eller flere personer som står bak alle brannene. Revheim frykter at brannstifterne skal fortsette, og at brannene skal eskalere.

– Så lenge de som står bak ikke blir tatt er det en fare for at det eskalerer. Jeg tror nok at en del personer frykter at det kan skje ting, sier han.

Den 24. juni brant det i en brakke ved kommunehuset i Randaberg. Foto: Per Thime / Randaberg24

Revheim får støtte av FAU-leder ved Harestad skole, Thor Bjarte Tangeland. Han er medlem i Natteravnene ved skolen.

Han vil gjerne få stoppet de eller den som setter fyr på diverse ting i Randaberg og Stavanger.

– Folk er bekymret. Jeg er redd det bare er et spørsmål om tid før det blir for lite med bossdunker, gapahuker og innbytterbenker for denne eller disse personene. Da kan det jo være folk i det. Det er skummelt, sier han.

Den 26. juni brant det i innbytterbenkene ved Randaberghallen. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Mulig husbrann stoppet av oppmerksom kvinne

Det var ikke bare i Solheim bedehus det brant natt til søndag. Det brant også i en bossdunk ved en enebolig i Kvernevik.

Denne brannen ble heldigvis slukket ved hjelp av litt flaks, og en snarrådig kvinne.

– Jeg stod opp i femtiden. Jeg kokte meg kaffe, og av en eller annen merkelig grunn så jeg ut vinduet. Der så jeg masse røyk som stod ut fra bossdunken. Jeg løp ned for å vekke mannen, og vi løp ut med vann for å slukke, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

Trolig satte en eller flere gjerningsmenn fyr på denne bossdunken før de gikk satte fyr på klescontaineren ved Solheim bedehus. Beboeren synes det hele er litt skremmende.

– Det er ikke kjekt. Nå har politiet bedt oss om å holde søpla inne til den skal tømmes, sier kvinnen.

Kvinnen og mannen fikk slukket brannen i bossdunken før den fikk gjort store skader. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Etterforsker bredt

Politiet sier til NRK at de har fått inn en del tips, men at de foreløpig ikke har nok konkrete mistenkte.

– Vi har fått noen tips. Noen tips går på at det er flere personer, andre på enkeltpersoner. Det er voksne, det er ungdommer. Dette etterforsker vi bredt, sier leder for etterforskning- og etterretningsseksjonen Trond Atle Bjelland til NRK.

Leder for etterforskning- og etterretningsseksjonen, Trond Atle Bjelland, frykter at brannene skal eskalere. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

De har allerede økt patruljeringen i området, og har økt etterforsknings-ressursene. Bjelland er klar på at politiet frykter flere branner.

– Vi ser nå med den siste brannen, at intensjonen trolig var å sette fyr på klærne i containeren. Vi frykter imidlertid at brannene kan bli større enn påtenkt om dette fortsetter, sier han.

Solheim bedehus har fått store skader etter brannen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ber folk være oppmerksomme

Politiet er nokså sikre på at det er samme gjerningsperson eller -personer som står bak brannene de siste ukene. De har allerede mottatt en del overvåkningsmateriale som de er i ferd med å gå gjennom.

– Jeg ønsker at folk er veldig oppmerksomme på hvem som beveger seg i området. En ubetydelig ting for publikum kan være den siste brikken for politiet, sier Bjelland.

For styreleder i Solheim bedehus, Jon Håvard Gundersen, ble det en dramatisk søndag formiddag. Bedehuset har fått voldsomme skader.

– En liten feilvurdering har gjort at så mye ble ødelagt. Det var ikke mye som skulle til, sier han.

Jon Håvard Gundersen er styreleder i Solheim bedehus. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Kom gjerne på bedehuset

Han syns det hele var unødvendig. Det er mange verdier som har gått tapt, i tillegg har folk fra Kvernevik mistet en yndet møteplass en god stund fremover. Likevel bærer ikke Gundersen noe nag.

– Det kan være en person som trenger hjelp, eller noen som bare kjeder seg. Uansett er vedkommende velkommen på besøk her når bedehuset er klart igjen, uten fyrstikker, sier han.

