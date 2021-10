Mange tatt i trafikkontroll

Politiet har hatt kontroll på et såkalt klagested ved Fjogstadveien på Gramstad. På to timer mistet tre førere lappen, og 18 fikk forelegg. Den høyeste hastigheten var 76 km/t i 40-sonen. Politiet skriver på Twitter at det vil bli flere kontroller på samme sted fremover.