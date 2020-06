– Mange bønder er litt irriterte på at nabobonden har innkvartert arbeidsfolk som de gjerne både betaler dårlig og innkvarterer dårlig.

De sier branninspektør Øyvind Nermoen i Rogaland brann og redning IKS.

De to siste somrene har han og kollegaer reist fra gård til gård i Rogaland. De kontrollerer boforholdene til sesongarbeidere. Ofte fikk de tips om å sjekke en annen gård.

Branninspektørene Øyvind Nermoen og Knut Erik Reinsnos ved Rogaland Brann og redning IKS Foto: Hilde Torgersen

– De to siste årene har vært veldig nedslående. Vi har ikke ført statistikk, men jeg tror kollega Knut og jeg trygt kan si at det er feil knyttet til brannsikkerhet på 90 prosent av innkvarteringsplassene.

Nermoen viser til at de har funnet overnattingssteder i gamle brakkerigger, campingvogner, hems i garasjer, i låver og under låvebro.

Det mangler røykvarslere og slukkemiddel. Det er åpenbare feil ved elektriske anlegg. Det er også registrert muggsopp flere steder. Internkontrollen er ofte helt fraværende.

– Dette gjelder ofte små bruk der noen få sesongarbeidere sirkulerer mellom bøndene.

Bredt samarbeid

Foreløpig er det bare A-krimsenteret i Stavanger som har kontrollert landbruket på denne måten her i landet. Så langt er 21 gårdsbruk i Rogaland kontrollert.

A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet, skatteetaten og kemneren i Stavanger. I kontrollen av landbruket har også brannvesenet vært med.

Kontrollen viser en positiv utvikling hos de større produsentene med mange sesongarbeidere.

Hege Moberg, talsperson for A-krimsenteret i Stavanger Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Det er ordnede forholde hos produsentene vi har kontrollert, sier Hege Moberg, som er talsperson for A-krimsenteret i Stavanger.

Bondelaget har hatt kampanjer

– For å være klinkende klar, vi er svært opptatt av at alle overholder regelverket uansett hvilken type produksjon en har.

Det sier organisasjonssjef i Rogaland bondelag, Irene Tjøstheim.

Hun mener likevel at det generelle inntrykket er at grøntprodusentene er svært profesjonelle, og tar godt vare på sine sesongarbeiderne. Spesielt med koronatiltakene har bøndene strukket seg langt for å få inn sine faste arbeidere.

Vil kontrollere landbruket på Østlandet

Arbeidstilsynet sjekker på gårder de får tips om utfordrende forhold. Når det gjelder større tilsyn, står Østlandet for tur.

Borghild Lekve er leder for A-krim i Arbeidstilsynet i Norge Foto: Silje Thalberg / NRK

Leder for A-krim i Arbeidstilsynet i Norge, Borghild Lekve, sier de generelt sett ser gode arbeidsforhold hos de store produsentene.

– Men vi ser brudd på regelverket også der. Vi reagerer på blant annet dårlig innkvartering, brudd på regelverket om arbeidstid og lønn.

A-krim har fokus på landbruket, men situasjonen generelt er ganske god, mener Lekve.