LO-forbund dømt for usaklig oppsigelse av ansatt

Forbundet, som tapte på alle punkter i Stavanger tingrett, må betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning, samt 310.120 kroner i sakskostnader for usaklig oppsigelse av regionsekretær i Rogaland og Agder, Geir Løland, skriver Klassekampen.

– Jeg er overrasket over at Handel og Kontor som arbeidsgiver har gått fram på denne måten, sier Lølands forsvarer, advokat Thomas Smedsvig, til avisen.

Kalt inn til «drøftingsmøte»

Saken startet med at det ble avdekket en uregelmessighet ved en reiseregning Løland hadde levert. Han ble deretter kalt inn av forbundets sentralkontor til et drøftingsmøte etter en paragraf i arbeidsmiljøloven som omhandler «drøfting før beslutning om oppsigelse». I dommen beskrives dette som et «drastisk skritt».

Tingretten mener det ville vært mer naturlig å ta opp spørsmål rundt reiseregningen uformelt og med arbeidstaker direkte. Det ble også fastslått at alle reisene det var snakk om var gjennomført, om enn feil rapportert, skriver avisen.

Forbundet tilbyr for øvrig sine medlemmer bistand «ved for eksempel usaklig oppsigelse, eller ved andre tvister i arbeidsforholdet.» Ifølge avisen ønsker ikke Handel og Kontor å kommentere saken.