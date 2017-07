Dette bør du tenke på før du takker ja til kontrakt som sommervikar

Hvilken type vikar du er kan ha mye å si for lønna di. Dersom du er deltidsansatt har du rett på tillegg for ubekvem arbeidstid (UB-tillegg) dersom du jobber mer enn 12 timer i uka.

Det har du ikke rett på dersom du er sommervikar. Hvorfor sommervikarer ikke har krav på UB-tillegg har ikke fagforbundet Handel og kontor et klart svar på.

– Det har vært slik siden UB-ordningen ble innført. Forhandlinger og kompromiss, sier Frøydis Elnan, regionkontorleder i Handel og Kontor region Midt-Norge.

– Det vi vet er at det lønner seg å være organisert. Er man organisert og får en tariffavtale så vil man ha bedre rettigheter, både for å få UB-tillegg og større stilling, sier Frøydis Elnan i Handel og Kontor. Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg synes det er dårlig

Merete Loktu Skjemstad er sommervikar ved Coop Mega Nardo i Trondheim. Hun er en av de heldige for hun får UB-tillegg selv om hun er sommervikar. Hun var ikke klar over at hun som sommervikar ikke har krav på tillegg.

– Det har jeg ikke tenkt over. Jeg har jobbet her tidligere og har gått ut ifra at jeg får de tilleggene jeg skal ha, sier Skjemstad.

Men at sommervikarer ikke har krav på UB-tillegg synes Skjemstad er dumt.

– Det er en grunn til at det kalles UB-tillegg. Det er en ubekvem tid og det er en grunn til at vi har de tilleggene, sier Skjemstad Foto: Morten Andersen / NRK

– Det synes jeg er dårlig. Jeg mener at alle er på like linje. Sommervikarene blir ofte brukt på UB-tidene på grunn av at de faste ansatte ikke ønsker å jobbe helg og kvelder. Da er det synd å ikke få det UB-tillegget du fortjener, sier hun.

Hun mener alle bør få UB-tillegg.

– Det er en grunn til at det kalles UB-tillegg. Det er en ubekvem tid og det er en grunn til at vi har de tilleggene, sier Skjemstad.

– Kan ikke inngå nye arbeidskontrakter

Dersom du er deltidsansatt og får tilbud en sommervikarkontrakt bør du tenkte deg om to ganger før du takker ja hvis du allerede er deltidsansatt.

Frode Olsen, regionsekretær i Handel og Kontor Midt-Norge, forteller at en deltidsansatte kan fortsette på den kontrakten de allerede har, også om sommeren.

– Det er viktig at arbeidsgivere forstår at de ikke kan inngå nye arbeidskontrakter om en ansatt skal jobbe som sommeren hvis man også har arbeidet gjennom året ellers. Vi oppfatter det slik at dersom en person har jobbet gjennom hele året, vil den avtalen være gjeldende.

Kjøpmann Geir Mostad forteller at han behandler alle ansatte likt. Foto: Morten Andersen / NRK

Selv om arbeidsgivere ikke trenger å gi sommervikarene UB-tillegg, er det likevel flere som gjør det. Geir Mostad er kjøpmann ved Rema 1000 Moholt. Han forteller at han behandler alle sine ansatte likt.

– Jeg kjører likt konsekvent. Jeg synes jeg har igjen for det, det gir mye bedre rekruttering, sier Mostad.