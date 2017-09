Ligger ikke an til MDG-sensasjon fra oljefylket

Miljøpartiet De Grønne ligger foreløpig på 2,6 prosent i Rogaland og 3,3 prosent nasjonalt på de første prognosene. Det betyr at Anna Kvam per nå ikke er inne på Stortinget.

– Det har vært helt topp å flytte hjem til foreldrene for å drive valgkamp, sier Anna Kvam.

22-åringen fra Miljøpartiet De Grønne kan bli Rogalands yngste stortingsrepresentant noensinne. I kveldens valgkampsending fra Stavanger har Anna Kvam fått skryt for valgkampen sin fra blant annet Hadia Tajik (Ap).

– Da jeg flyttet ut hjemmefra da jeg var 19 var jeg veldig klar. For å komme meg ut å være selvstendig. Nå i valgkampen har jeg måttet være veldig selvstendig og voksen og profesjonell på jobb hver dag. Da har det vært utrolig digg å komme hjem til mamma og pappa og få middag, få frokost, og få vasket klær.

Fikk du med deg denne?: – Nå skjønner jeg hvorfor folk velger fly

Miljøpolitiker i oljefylke

Det er også andre grunner til at det har vært godt å ha mor og far rundt seg for Anna Kvam. 22-åringen er miljøpolitiker i tjukkeste oljeland. Det er ikke alltid lett.

– Det har vært spennende og gøy og også litt utfordrende. Det er ikke ukontroversielt her. Det har vært både oppturer og nedturer. På gata er folk stort sett hyggelige, men det er mye hat, dritt og trusler på internett. Det har vært kjipt. Det var jeg ikke helt forberedt på. Da har det kanskje vært ekstra godt å være her når det er ting som har skjedd.

Og foreldrene har stilt opp. Gladelig.

– Det er stor stas å ha henne hjemme. Det er flere brikker som faller på plass, sier mor Katerina Svendsen.

– Vi har ikke vært programforpliktet til å stemme på henne, men jeg har stemt MDG før, sier far Hjalmar Kvam.

Anna Kvam på valgvake på Breitorget i Stavanger. Foto: Carina Johansen / Stavanger Aftenblad

Stort ansvar

Utover kvelden vil 22-åringen få vite om hun blir den yngste fra Rogaland på Stortinget noensinne. Hun er spent.

– Jeg er kjempenervøs. Både for hvordan resultatet blir nasjonalt, og om jeg kommer inn. Det hadde vært fantastisk gøy, men det er også et enormt ansvar, sier Anna Kvam.

– Det er kanskje det største tillitsvervet man kan få. Å utøve politikk, ikke bare på vegne av

partiet mitt, men også de folka som har stemt på oss og meg og partiet i fire år. Det er ganske voldsomt. Det er veldig forpliktende. Jeg kan ikke velge det vekk de fire neste årene. Jeg kommer til å lære masse, men det kommer også til å være stunder der jeg føler jeg ikke får det til.