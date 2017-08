– Når skal man få dem til å mene noe for første gang, ser man på verden og politikerne i partiene med et friskt blikk. Inntrykkene man har før de første valgene vil farge det politiske synet man har i fremtiden.

Det sier førsteamanuensis og statsviter ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad, til NRK.

Torsdag ble det en opphetet skoledebatt på Bergeland videregående skole i Stavanger. Ungdomspolitikerne sparte ikke på kruttet og temperaturen ble høy.

– Jeg mener det ikke er bra nok jeg at 9000 unge står uten læreplass.

– Med Frp i regjering vil det lukte nylagt asfalt fra Nordkapp til Lindesnes hver eneste sommer.

– Det viktigste er at du skal kunne arbeide og da skal unødvendig teori på hodet på ræva ut av yrkesfag.

Statsviter Svein Tuastad mener det første valget man tar i ungdommen kan være med på å forme politiske preferanser for senere i livet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Legger arbeid i å vinne ungdommen

En av dem som ville frelse ungdommen i Rogaland er Sandra Christin Skarholm fra Senterungdommen i Rogaland.

– Hvis noen her finner ut at Senterpartiet høres kjempebra ut, så kan de velge deg for alltid. Det er kjempebra å vinne ungdommen, sier hun.

Og Tuastad er enig. Han sammenligner politikk med musikk. Det du begynner å like som ungdom preger deg resten av livet.

– I stor grad er det ganske treffende. Det er ikke nødvendigvis bandet, men den sjangeren man orienterer seg i. Er man litt på venstresiden, eller høyresiden ... eller er man på miljø. Det man oppfatter som viktig er med å preger en.

Det var fullt hus i gymsalen på Bergeland videregående skole. Foto: Anders Fehn / NRK

Viktig rolle for ungdomspolitikerne

Elevene på Bergeland lot seg engasjere av ungdomspolitikerne.

– Dette har jo mye å gjøre med det som skjer i verden. Det var mange som kom med mye bra, sier en av elevene i salen.

– Hvem var best?

– Kanskje Arbeiderpartiet.

– For meg er det bare én sak som gjelder. Det er miljø, sier en annen.

Miljøpartiet de Grønne stilte med førstekandidat Anna Kvam på debettan, og mottok god applaus for sine synspunkter fra mange i salen.

– Det er ikke sånn at det er en debatt som avgjør alt, og hvis man ser noe da så har man samme parti resten av livet. Ungdomspolitikerne kan imidlertid være med på å forme, og det er ikke verst, sier Tuastad.