Langt flere kristne barneskoler i Norge

«Fader vår, du som er i Himmelen ...»

Hver morgen starter elevene ved Jærtun Lutherske friskole på Jæren med bønn, andakt og sang. Dagen avsluttes med velsignelse eller en salme.

Faget KRLE (kristendom, religion, livssyn, etikk) finnes ikke her. Skolen har et eget fag som heter kristendom, og andre religioner blir omtalt i faget samfunnsfag. Andre fag på skolen er også preget av et kristent verdensbilde.

Rektor ved Jærtun, Ole Andreas Meling. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Ifølge rektor Ole Andreas Meling ønsker foreldrene å skåne barna fra dagens «ukristne» skole.

– Det var foreldre som tok initiativ til å starte skolen i 2001. Foreldre som hadde et sterkt ønske om en skole med mer kristendom, sier han.

Skolen på Bryne er godkjent av departementet, og får støtte fra staten som utgjør 85 prosent av støtten en offentlig skole får for samme antall elever.

Flest på Vestlandet

Antall kristne grunnskoler for barn og unge har økt kraftig de siste årene. En reaksjon på at den offentlige skolen er mer nøytral og flerkulturell, mener rektoren.

– Det har skjedd en stor, radikal samfunnsutvikling. Norge har på mange måter skifta et offisielt livssyn. Avstanden fra det kristne ståstedet øker, sier Meling.

Det er i dag 82 kristne grunnskoler i landet, ifølge Utdanningsdirektoratet. Nærmere halvparten av disse er etablert i løpet av de siste sju årene (se oversikt nederst i saken). I samme periode er kun sju skoler avviklet.

Vestlandet skiller seg ut med den største andelen kristne barne- og ungdomsskoler. I Rogaland går over 1000 barn på kristen friskole.

Ti skoler er etablert i Hordaland. Øverst troner Rogaland med 13 kristne skoler for barn, og en ny er planlagt til neste år.

Elever i 1. og 2. trinn ved Jærtun Lutherske friskule på Bryne i Rogaland. Hver morgen er det satt av tid til samling med sang og bibelord. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Turbulent rundt ny kristen skole

Kongstun kristne friskole skal etter planen åpne i Gjesdal høsten 2018, til tross for stor lokal motstand i kommunen. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke en kristen skole velkommen. Enkelte politikere har vært prinsipielt imot, mens andre har frykta for konsekvensene et privat alternativ har for den offentlige skolen.

– I dagens samfunn, er det å gå i feil retning ved å etablere egne leirer basert på religion?

– Jeg er for så vidt enig i det, men tror likevel dette er et fint supplement. Fellesskolen er bra, men det er et stort trøkk på de kristne verdiene. Det ønsker jeg å skåne barna fra, sier rektor ved Kongstun, Tom Børge Frøvik.

Utdanningsdirektoratet har gitt skolen grønt lys.

Ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø (Ap). Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi ønsker å ha en god fellesskapsskole i kommunen. Også i bygdene. Hva vil skje med skolene på de mindre stedene i kommunen dersom mange elever bytter? spør ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø (Ap).

Ordføreren er kritisk til at lokalpolitikere ikke har mer å si i saker som dette.

– Vi kjenner lokalsamfunnet bedre enn nasjonale myndigheter, sier Fjeldsbø.