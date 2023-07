– Vi forventer flere konkurser og permitteringer i byggebransjen utover høsten, sier fagdirektør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Kjetil Tvedt.

Fredag kom nyheten om at boligbyggeren Jadarhus AS, som omsatte for 200 millioner i 2021, var konkurs.

52 boenheter som er under oppføring, er nå stanset i påvente av konkursbehandlingen. I tillegg eide selskapet flere tomteområder.

Ifølge Brønnøysundregistrene har over 150 selskap som har vært registrert innen segmentet bygg- og anleggsleverandører, gått konkurs eller blitt tvangsavviklet siden juni.

Blant disse finner vi selskaper som Lierhus AS som omsatte for 271 millioner kroner i 2021 og Akro Bygg AS, som omsatte for 146 millioner kroner i 2021.

Boligprodusentenes Forening i Norge mener det er krise i bransjen.

– Dette er vanskelig. Her ser en jo svikt i privatmarkedet, næringsmarkedet og industri. Og vi ser også at det offentlige reduserer vedlikehold og investering, sier Tvedt.

Ifølge tall fra dem var det 89 prosent færre igangsatte leiligheter i juni 2023 i motsetning til juni 2022.

Over 400.000 ansatte

Det forventes heller ingen bedring.

Det vil føre til at etterspørselen i pressområder vil rette seg mot bruktboliger, og vi kan få prisvekst, mener Tvedt i BNL.

Nå er han mest bekymret for hva som vil skje når dette en gang snur.

– Jeg er redd kompetansen vil forsvinne ut av bransjen og ut av landet. Og det er ikke så lett å bygge opp igjen, mener han.

Det er over 400.000 ansatte i byggenæringen i landet. Nedgangen vil ramme mange, mener Tvedt.

– Kommer vi tilbake med færre fagfolk er vi redd for at kvaliteten går ned, og at timeprisene går opp og vil bidra til økte kostnader for boligbygging, sier han.

Daniel Grant Cowling flyttet inn i nytt hus på Bryne for halvannet år siden. Han er bekymret for hva som skjer om det skulle oppstå feil i garantitiden. Foto: Maja Mathisen / NRK

Boligeiere kan slite

Daniel Grant Cowling flyttet inn i et hus i Bryne Park i Rogaland bygget av Jadarhus i 2021.

Han er urolig. Boligen er nemlig fortsatt omfattet av garantien.

I Bryne Park er det nemlig flere boliger som fortsatt er under bygging. Hva som skjer videre med disse, er foreløpig i det uvisse.

NRK har vært i kontakt med Jadarhus, som henviser til bostyrer.

Det har foreløpig ikke lykkes NRK å komme i kontakt med bostyrer Flemming Karlsen.

Selskapet Jadarhus er konkurs. 52 byggeprosjekter stanser nå i påvente av konkursbehandlingen. Foto: Jadarhus

Hva som skjer med ettårsbefaringen i boligen til Cowling, vet han ikke.

– Garantien varer i fem år etter overtakelsen. Akkurat nå holder Jadarhus på med ettårsbefaring hos meg og naboene. Jeg håper de fortsetter med det etter fellesferien, sier han.

Om en utbygger går konkurs før boligen er ferdigstilt, må du rette et krav til konkursboet.

I tillegg må du holde tilbake resten av kjøpesummen om arbeidet stanser, og du må avklare hva som skal til for å ferdigstille boligen gjennom andre, ifølge juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– I slike situasjoner kan det være fornuftig å sjekke om du har rettshjelpsdekningen i en av forsikringene dine, slik at du får advokatbistand til deler av denne prosessen, sier Iversen.

Juridisk seniorrådgiver hos Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Problemet sier han, er at du ved en eventuell konkurs stiller langt bak i køen for å få dekning.

– Ofte blir forbrukerne sittende med en stor utgift de ikke får dekning for hos noen, typisk i forbindelse med reparasjon av feil ved boligen, sier han.

Tidenes laveste nyboligsalg

Nyboligsalget har gått ned de siste 21 månedene og er nå ned 38 prosent sett i forhold til for ett år siden.

Ifølge målingene til BNL er dette tidenes laveste nyboligsalg i landet.

NHOs medlemsundersøkelse, som nylig er publisert, viser at 45 prosent av de spurte bedriftene ser pessimistisk på markedsutsiktene neste halvår.

– Vi opplever at myndighetene ikke har forståelse for hvor alvorlig markedssituasjonen byggenæringen befinner seg i faktisk er. Det går mot en stille sommer, en stormfull høst og en iskald vinter for byggenæringen, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli.

Hun forklarer at de tidligere i juli sendte brev sammen med en samlet byggenæring, hvor de ba om et krisemøte med finans- og kommunalministeren.

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Nina Solli. Foto: Eva Helene Storm Hanssen / Moment Studio

De har også bedt om lempelser i permitteringsregelverket, uten hell.