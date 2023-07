Jadarhus er konkurs

Boligbyggeren Jadarhus AS har vært i Sør-Rogaland tingrett og meldt oppbud. Selskapet omsatte for 200 millioner kroner i fjor, men gikk 26 millioner kroner i minus. Selskapet skriver på sine nettsider at de realiserer 70 rekkehus, leiligheter og eneboliger hvert år.

– Jeg har fått i oppdrag å begjære oppbud. Selskapet er insolvent, sier Leif Inge Håland som har bistått morselskapet som advokat.

Han presiserer at morselskapet Jadarhus Gruppen og Jadarhus Bygg ikke er konkurs.

– De gikk med et underskudd i fjor, og har en gjeld på 230 millioner kroner til banken. Det har vært tunge tider for byggefirmaene, sier Håland.

Fire personer mister jobben, ifølge Håland. 52 boenheter som er under oppføring, stanser nå opp i påvente av konkursbehandlingen.

– Banken har pant i disse prosjektene, sier Håland.